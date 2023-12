La Juventus caccia Allegri: ballottaggio per la panchina

La Juventus sta seriamente pensando di mandare via Allegri al termine della stagione: due candidati in lizza per la panchina bianconera.

Dopo due anni in cui era uscita prematuramente dalla corsa allo scudetto, la Juventus è tornata a far sul serio e senza coppe è un cliente davvero scomodissimo per l’Inter che, seppur a +4, non può essere tranquilla.

I bianconeri vogliono dar filo da torcere ai nerazzurri fino alla fine e benché giochi ancora a nascondersi, Allegri sa che i suoi sono in ballo eccome per lo scudetto. Il tecnico livornese, pur ricevendo ancora molte critiche per il gioco espresso dalla squadra, sta ottenendo i risultati ed in questi mesi si è parlato spesso di una sua permanenza anche in vista della prossima stagione.

Nonostante sia legato alla Juventus da un contratto fino a giugno 2025, però, Allegri non ha ancora la certezza di restare e la dirigenza bianconera stessa starebbe iniziando ad avere dei dubbi sulla sua continuità. A rivelarlo è stato il giornalista ed opinionista tv di fede bianconera Marcello Chirico che sul suo profilo X ha rivelato pure chi sono i due candidati che potrebbero sostituire l’allenatore toscano.

Juventus, Allegri addio: corsa a due per la panchina

Nelle ultime conferenze stampa, Massimiliano Allegri ha sempre fatto sapere di trovarsi bene alla Juventus e di voler rispettare il proprio contratto. Il tecnico bianconero sente la fiducia della società e la stessa dirigenza bianconera ha speso parole importanti per lui, confermandolo in toto e difendendolo dalle critiche.

Tuttavia, al di là di quelle che sono le dichiarazioni pubbliche, la Juventus non sarebbe tanto convinta di confermare Allegri il prossimo anno. Secondo quanto rivelato sul suo profilo X da Marcello Chirico, noto giornalista ed opinionista tv, la Vecchia Signora ha iniziato a pensare ad un futuro oltre Allegri e sarebbe già in corso un ballottaggio per la panchina bianconera tra Antonio Conte e Thiago Motta.

Il nome del tecnico salentino è stato accostato spesso alla Juventus negli ultimi mesi e Conte stesso ha aperto ad un possibile ritorno in bianconero, con i tifosi che sarebbero felici di rivederlo alla guida della propria squadra. Thiago Motta, invece, è la rivelazione del campionato con il suo Bologna e la Juventus lo sta seguendo con grande interesse da qualche tempo,

I bianconeri stanno dunque prendendo in considerazione due alternative, ovvero se scegliere un tecnico esperto e vincente o un allenatore emergente, ma dalle grandi capacità. Entrambi i nomi stuzzicano molto la tifoseria bianconera che pure si augura un cambio di guida tecnica a fine stagione al di là di quelli che saranno i risultati ottenuti sul campo.