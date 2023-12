L’addio ufficiale rovina la Juve: se ne va in Champions

L’addio ufficiale rovina la Juve. Una trattativa andata felicemente in porto rischia, però, di farne saltare un’altra. A Giuntoli non va bene.

Il mercato globale esiste anche nel calcio, dove tutte le operazioni di compravendita dei giocatori hanno un filo rosso che le lega. Così anche una trattativa riguardante un altro campionato, diverso e lontanissimo, può avere dirette ripercussioni su altri possibili affari di mercato.

Capita anche questo alla Juventus di Cristiano Giuntoli. Monitorare il mercato mondiale è un buon consiglio perché non si sa mai cosa possa accadere e quali conseguenze potrebbero derivare da operazioni di mercato ritenute, erroneamente, secondarie o, addirittura, poco importanti.

Gennaio si avvicina velocemente e velocemente occorre fissare i possibili obiettivi. La Juventus sembra ormai orientata a concentrare le risorse disponibili su un centrocampista. Se poi vi potrà essere anche un’altra operazione in entrata, che possa interessare il fronte offensivo, al momento è difficile da prevedere.

Da Manchester, sponda United, arrivano intanto notizie di un ormai imminente accordo tra il centrocampista olandese, Donny van de Beek e la formazione tedesca dell’Eintracht Francoforte. Il centrocampista dello United era uno dei numerosi nomi accostati alla Juventus, nelle scorse settimane, in ottica mercato di gennaio.

L’addio ufficiale rovina la Juve

Manchester, sempre sponda United, ha, nella sua rosa, un altro profilo seguito da tempo da Giuntoli: Jadon Sancho. L’esterno del Manchester United e della nazionale inglese ha chiuso i rapporti con il tecnico olandese, Erik ten Hag, e pertanto è alla ricerca di una soluzione alternativa, almeno fino al termine della stagione in corso.

La Juventus segue la sua vicenda da vicino e teamtalk.com ci ha aggiornato riguardo le ultime novità del caso-Sancho. La Bundesliga sembra essere la grande avversaria della Juventus. Il Borussia Dortmund, ex squadra di Sancho, si è già fatta avanti per riprendersi il giovane attaccante, ma deve guardarsi le spalle da un nuovo pericolo ‘tedesco’: il Lipsia.

La formazione tedesca ha infatti urgente bisogno un nuovo attaccante dal momento che vi è stata la conferma del passaggio di Emil Forsberg ai New York Red Bulls, nel campionato degli Stati Uniti. Jadon Sancho rappresenterebbe, per il Lipsia, la soluzione perfetta per sostituire l’attaccante uscente, anche se i tedeschi sembrerebbero aver messo nel mirino anche un talento del nostro campionato: Eljif Elmas, del Napoli, per il quale ci sarebbe già un accordo di massima a 20 milioni + 5 di bonus.

Cresce quindi la concorrenza per la Juventus che però non vorrebbe perdere anche Jadon Sancho dopo aver perduto Donny van de Beek, sempre a favore poi di una formazione della Bundesliga.