Calciomercato, maxi offerta dall’Arabia: il big ha deciso

L’Arabia Saudita torna a bussare alla porta del calciatore: maxi offerta per prenderlo a gennaio, ecco le ultimissime riguardo la sua decisione.

Emergono ulteriori aggiornamenti di calciomercato su questa trattativa che può sbloccarsi nel corso della sessione invernale di gennaio 2024. C’è una chiara volontà del club arabo di prendere il gioiello della Roma.

L’Arabia Saudita, ancora una volta, torna a fare shopping in Serie A. Questa volta gli sceicchi hanno messo nel mirino un gioiello della Roma. La trattativa può chiudersi nel corso della sessione invernale di calciomercato. A convincere il ragazzo un maxi ingaggio, ecco tutti i dettagli su questa proposta.

Calciomercato: via dalla Roma? Ecco le ultime notizie

E’ il Corriere dello Sport a fare il punto della situazione in merito alla trattativa di mercato che riguarda la cessione del big in Arabia Saudita. Il mercato arabo è in continua crescita e dopo le spese folli della scorsa estate, la Saudi Pro League anche a gennaio 2024 è pronta ad accogliere altri grandi campioni.

Chi sta riflettendo sul suo futuro è il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. Complice un avvio di stagione negativo, il calciatore è fortemente tentato dalle sirene estere. In particolar modo c’è l’Arabi Saudita, pronta a fare una proposta ufficiale ai giallorossi per prendere il centrocampista già a gennaio.

I club, al di là dei guai muscolari del ragazzo, sono pronti a puntare sul calciatore che resta comunque uno dei migliori (nel suo ruolo) in Serie A. In un campionato diverso e con meno pressioni, come la Saudi Pro League, può ritrovare il giusto entusiasmo e la migliore condizione.

Pellegrini in Arabia Saudita? Nuovi aggiornamenti

Ancora non è chiaro quale sia il futuro del capitano della Roma Pellegrini che è nel mirino di alcuni club della Saudi Pro League. Il centrocampista potrebbe decidere di interrompere già a a gennaio la sua avventura in giallorosso, un modo per aiutare anche il club giallorosso che potrebbe risparmiare dall’ingaggio del calciatore e monetizzare dalla sua cessione prendendo altri calciatori.