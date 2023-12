Club nei guai: decisa la penalizzazione, come cambia la classifica

Brutte notizie per quanto riguarda il club. La FIGC ha deciso una penalizzazione per quanto riguarda il club. Andiamo a vedere come cambia la classifica.

La stagione è ormai pronta ad entrare nel vivo e, di certo il rischio di penalizzazione potrebbe portare diversi problemi ai club, che non hanno nessuna intenzione di lasciare punti per strada.

Ma, secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il destino del club sembra essere ormai deciso e la penalizzazione è pronta ad arrivare. Andiamo a vedere nei dettagli cosa cambia in classifica e qual è il reale rischio per la squadra che ha sicuramente voglia di sognare in grande per provare a crescere giornata dopo giornata.

Brutte notizie per il club: arriva la penalizzazione

Il girone di andata ormai si avvia alla conclusione e per questo motivo lasciare punti per strada in questo momento rischia di complicare e non poco il cammino delle big. Per il momento nessuna decisione è stata ancora presa, ma ormai la strada è stata presa e per questo motivo per la squadra non arrivano assolutamente delle buone notizie anche in ottica futura e vedremo se alla fine sarà così oppure no.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Brindisi è a forte rischio penalizzazione a causa di non aver pagato in tempo i contributi. La sanzione dovrebbe aggirarsi intorno a uno o due punti. Non sicuramente una buona notizia per un club che sta lottando per la salvezza e, di certo, lasciare qualcosa per strada non è delle migliori. Naturalmente tutto può succedere e per questo motivo vedremo cosa succederà.

Il Brindisi dovrà alzare il livello a questo punto per cercare di centrare la salvezza. Quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se si dovrà compiere una vera e propria impresa per la salvezza.

Brindisi, penalizzazione in arrivo

La penalizzazione per il Brindisi è in arrivo e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione. Di certo le notizie non sono positive e vedremo cosa succederà quando la FIGC comunicherà la propria decisione.