Ribaltone in panchina, già scelto il nuovo allenatore: il curioso retroscena

Ribaltone immediato sulla panchina del club: ecco chi sarà il nuovo allenatore, la scelta sorprende i tifosi.

Siamo ormai arrivati a metà stagione e i club possono già tirare le prime somme riguardo le cose che sono state fatte bene e quelle che sono state fatte male. A pagare, nel secondo caso, è sempre la stessa figura: quella dell’allenatore. Ma questa nel calcio non è certo una novità.

Se da un lato ci sono club che sorridono per come sono andate le cose fin qui, altri possono farlo molto meno e tra questi c’è il Nottingham Forest. Il club inglese si ritrova al quartultimo posto in Premier League dopo diciassette giornate e con soli cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Nelle ultime 13 partite di campionato, il Nottingham ha conquistato un solo successo che risale a più di un mese fa quando sconfisse 2-0 l’Aston Villa, mentre nelle ultime cinque partite sono arrivate ben 4 sconfitte ed un pareggio. Un bottino magrissimo che ha portato la società biancorossa alla decisione di esonerare il tecnico Steve Cooper, artefice della promozione in Premier League nella stagione 2021-2022.

Nottingham Forest, Cooper esonerato: scelto il nuovo tecnico

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito nella giornata di martedì, il Nottingham Forest ha fatto sapere di aver sollevate dall’incarico Steve Cooper. Fatale al tecnico la sconfitta interna per 2-0 maturata contro il Tottenham che è stata solo l’ultima delle tante prestazioni deludenti offerte dai Reds nell’ultimo periodo.

Nel comunicato, il club inglese ha ringraziato Cooper per il lavoro svolto fin qui, ricordando la promozione conquistata nella stagione 2021-2022 che ha permesso ai Reds di tornare in massima serie dopo 25 anni. Esonerato Cooper, il Nottingham Forest non ha voluto perdere tempo ed ha già scelto il suo sostituto, ovvero Nuno Espirito Santo.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano il presidente Marinakis aveva già preso contatti con il tecnico portoghese prima di ufficializzare l’esonero di Cooper ed ha trovato velocemente l’accordo. Una scelta, questa, che sorprende i tifosi dei Reds, soprattutto in virtù degli ultimi risultati ottenuti da Espirito Santo in carriera e reduce dalla brutta esperienza all’Al Ittihad.

Nonostante tutto, il Nottingham Forest ha deciso di dare fiducia ad Espirito Santo e nella mattinata di mercoledì è arrivata la fumata bianca. Per il tecnico portoghese si tratta di un ritorno in Premier League dove ha già allenato Wolves e soprattutto Tottenham non riuscendo però a portare a casa i risultati sperati, con l’esonero da parte del club londinese dopo appena 3 mesi.