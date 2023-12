“Sono dispiaciuto”, Lautaro Martinez ha svelato la data del rientro

Svolta importante che arriva per quanto riguarda le condizioni di Lautaro Martinez con un annuncio direttamente dal calciatore che ha detto la sua per un possibile rientro.

Dopo 89 partite consecutive è stato costretto a fermarsi l’attaccante argentino che non scenderà in campo nella prossima partita di campionato e non solo. Perché bisognerà capire quanto realmente starà fuori il Toro che ha accusato il colpo e ora potrebbe risentirle il club nerazzurro che si sta giocando lo scudetto.

La speranza è quella di avere il prima possibile a disposizione l’attaccante, ma c’è la concreta possibilità che alla fine Lautaro non riesca a giocare con l’Inter per le prossime ultime due partite del 2023 e tornerebbe direttamente il prossimo anno nuovamente in campo con la maglia nerazzurra e la fascia da capitano al braccio.

Inter: rientro Lautaro Martinez, il suo messaggio

Svolta importante per quelli che sono gli aggiornamenti che riguardano la situazione legata a Lautaro Martinez con il giocatore che si è infortunato per un problema muscolare e ora dovrà stare a riposo per diverso tempo, tanto che non prenderà parte ai prossimi impegni che avrà in campionato la squadra capolista. E’ arrivata una brutta batosta in Coppa Italia per in nerazzurri allenati da Simone Inzaghi che ha perso agli Ottavi di Finale contro il Bologna ai supplementari, subendo una rimonta che costringerà la squadra già a dover rinunciare ad un trofeo da subito.

Intanto, proprio Inter Bologna di Coppa Italia ha portato dei problemi all’Inter come l’infortunio di Lautaro Martinez che ora dovrà stare fuori per diverso tempo. Infatti, il giocatore non sarà a disposizione per la prossima partita Inter Lecce e rischia di saltare anche l’ultima gara del 2023 contro il Genoa. Un guaio per la società nerazzurra che può davvero ritrovarsi nuovamente a disposizione il proprio attaccante soltanto nel 2024.

Arriva il messaggio dello stesso Lautaro Martinez su Instagram che racconta come debba fermarsi dopo 89 presenze di fila e di come sia dispiaciuto di non poter aiutare i suoi compagni di squadra nella prossima partita di campionato. Ora starà a riposo per un po’ di tempo per capire poi quando tornerà a disposizione.