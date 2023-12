“Addio Juve, Allegri lo sa già”: annuncio shock

Massimiliano Allegri può dire addio alla Juventus molto presto, uno scenario di cui il tecnico sarebbe già a conoscenza

La Juventus torna, dopo diverso tempo, a sognare lo scudetto. Chi potrebbe riportare il titolo a Torino è proprio quel Massimiliano Allegri autore di una striscia di cinque scudetti di fila tra il 2015 e il 2019, con altri successi sparsi sulla panchina bianconera, componendo in larga parte lo storico ciclo di nove scudetti. Il livornese era stato richiamato proprio per aprire un nuovo ciclo vincente, anche se fino a qui non c’era riuscito, anzi.

Due stagioni senza trofei alla Continassa non le avrebbe immaginate nessuno, annate a cui si sono aggiunti i noti problemi extra campo per una Juventus che ha dovuto necessariamente cambiare pelle, a livello dirigenziale e non solo. E’ una squadra oggi molto diversa e con meno campioni, ma che in campo pare aver ritrovato lo spirito dei tempi migliori o almeno parte di esso.

Così, una squadra partita per tornare in Champions League – è ancora quello il principale obiettivo della società piemontese per questa stagione – potrebbe sognare anche qualcosa in più. Il rendimento avuto fin qui autorizza a coltivare speranze, anche se l’Inter di quest’anno appare una rivale davvero fortissima.

Allegri via dalla Juventus, Giuntoli cerca già il sostituto: gli scenari

Vedremo cosa accadrà lungo tutto il campionato, Allegri punta al massimo ma ci sono indizi che potrebbero far pensare che, a prescindere dal risultato finale, potrebbe essere questa la sua ultima annata sulla panchina juventina. Ne è convinto il giornalista Maurizio Pistocchi, che delinea uno scenario piuttosto preciso dal suo profilo su ‘X’, con un post destinato a far discutere.

Pistocchi ritiene infatti che l’addio sia già scritto: “Il nervosismo di Allegri sarebbe inspiegabile se l’obiettivo della Juventus fosse davvero il ritorno in Champions League, visto che, classifica alla mano, è già in cassaforte. Forse il tecnico sa che non sarà più l’allenatore l’anno prossimo e vuole lo scudetto per lasciare da vincente?”.

Non solo. Secondo Pistocchi, il ds Giuntoli si starebbe già muovendo per il suo sostituto e avrebbe una idea specifica per l’erede sulla panchina: “Mi dicono che stia puntando in maniera decisa su Thiago Motta”. L’allenatore rivelazione della stagione, con il Bologna, si è tolto un’altra soddisfazione, buttando fuori l’Inter dalla Coppa Italia. Un altro tassello che indica che potrebbe essere lui l’uomo giusto per l’ennesima rivoluzione.