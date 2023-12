Colpo a sorpresa del Milan dalla Spagna: arriva l’attaccante

Il Milan vuole dare una svolta definitiva alla sua stagione dopo la delusione di Salerno, e per farlo il diavolo avrebbe intenzione di intervenire nel calciomercato regalando a Stefano Pioli qualche innesto di qualità ma soprattutto di quantità a questo punto, considerata la sfida di giocatori indisponibili per infortunio.

La priorità assoluta del Milan ad oggi rimane il difensore centrale, considerato il fatto che anche Fikayo Tomori è andato ko, ma stando alle ultime notizie il club rossonero starebbe lavorando per mettere a segno un colpo a sorpresa dalla Spagna nel prossimo calciomercato, che prevederebbe, finalmente, l’arrivo a Milanello del tanto chiacchierato e bramato attaccante.

Calciomercato Milan, colpo in attacco: affare in Spagna

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che nonostante la priorità in difesa si starebbe muovendo discretamente bene anche per quanto concerne il discorso dell’attaccante. Non è dunque un caso che nel corso di queste settimane sul taccuino di Furlani e Moncada sarebbero finiti i nomi di tantissimi profili interessanti, ma stando alle ultime notizie il diavolo potrebbe sorprendere tutti facendo spese in Spagna, smentendo di conseguenza chi fino ad oggi parlava di tutt’altri profili.

Ovviamente dal dire a fare c’è parecchia differenza, ma mai come adesso il Milan sembrerebbe essere deciso a mettere a segno questo colpo, forse addirittura anche più del difensore, considerato che alcuni media iberici parlerebbero, senza particolari riscontri però, di trattativa addirittura in fase avanzata.

Stando dunque a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il Milan avrebbe messo nel mirino per il prossimo calciomercato invernale il giovane attaccante del Deportivo Alaves Samu Omorodion, che per età e qualità potrebbe addirittura scavalcare nelle gerarchie anche Serhou Guirassy, da tempo oramai il preferito della dirigenza rossonera.

Milan su Omorodion: il Deportivo Alves fissa il prezzo

Il Milan non è il primo club ad aver messo gli occhi sul giovane Samu Omorodion, autore di 5 gol in 17 presenze alla prima esperienza in Liga con la maglietta del Deportivo Alaves. Il club basco, solito lottare per la salvezza, a più riprese ha detto di non voler cedere lo spagnolo nel prossimo calciomercato invernale, salvo, ovviamente, che non arrivi un’offerta irrinunciabile da parte di un club, come il Milan per l’appunto, che permetterebbe al ragazzo di compiere un importante upgrade in carriera.

C’è da dire, comunque, che il Deportivo Alaves si prospetta essere bottega abbastanza cara, visto che stando a dati Transfermarkt il club basco valuterebbe Samu Omorodion ben 20 milioni di euro.

Milan, concorrenza in Serie A per Omorodion

Il Milan non è l’unico club di Serie A sulle tracce di Omorodion. Stando a Nicolò Schira, infatti, anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante del Deportivo Alaves, che comunque ad oggi non rappresenterebbe essere una priorità per i Viola, che potrebbe seriamente fare un pensiero sul classe 2004 solo nel momento in cui uno fra Beltran e Nzola venisse ceduto, al momento cosa improbabile.