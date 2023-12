Torino: annuncio di calciomercato da parte di Juric, il sostituto

Il calciomercato entra nel vivo, con gennaio alle porte per quella che sarà la sessione invernale per il cosiddetto mercato di riparazione.

Riguarderà anche il Torino, con Ivan Juric che fa un annuncio di mercato ben preciso, dopo il pareggio ottenuto nei minuti finali di Torino-Udinese. Dopo il vantaggio dei friulani, il pareggio è stato agguantato con un gol di Ilic. Ma c’è qualche scontento in casa Toro, non solo per la mancata vittoria, anche per i pochi minuti concessi da Ivan Juric, tecnico che ha parlato delle sue scelte nel post-partita di Torino-Udinese.

Subito dopo la sfida giocata allo stadio Olimpico “Grande Torino”, ha preso voce Ivan Juric. Il tecnico croato ha parlato della partita e non solo, rispondendo anche alle domande sul mercato.

Juric annuncia le possibili cessioni: l’intervista dopo Torino-Udinese

Sono diverse le situazioni delle quali parla Ivan Juric, subito dopo il pareggio ottenuto sul finale di Torino-Udinese.

Tra queste, si lega anche al mercato, analizzando e rispondendo alle domande dei colleghi di DAZN direttamente dallo stadio Olimpico “Grande Torino”, dopo alcuni rumors che sono circolati sul domani dei granata.

Perché il Torino, considerando l’abbondanza di alcuni giocatori in alcuni ruoli, al contrario della difesa che vede Tameze nel ruolo adattato di “braccetto” nella difesa a tre di Juric, dovrà probabilmente intervenire sul calciomercato. Un’alternativa in difesa e risponde alle stesse domande sul mercato, Ivan Juric.

Torino, sentite Juric: “Se qualcuno vuole giocare di più, può andare”

Quelle che seguono, sono le parole di Ivan Juric nel post-partita di Torino-Udinese. Ecco cos’ha detto il tecnico croato: “Secondo me ci pensa Davide – Vagnati, ndr – al mercato, è molto attento alle situazioni che vengono fuori. Sicuramente magari se qualcuno è scontento e vuole giocare di più, bisogna ragionare. La squadra è quella giusta, il ds e il presidente sapranno cosa fare. Europa? Bisogna spingere ed essere ambizioni, l’atteggiamento della squadra mi piace, abbiamo le nostra armi per affrontare chiunque a viso aperto. Vogliamo tornare alla vittoria”. Ma a chi si riferisce Ivan Juric per il mercato in uscita in casa Toro? Qualcosa sicuramente bolle in pentola in casa Torino, con l’addio possibile da parte di alcuni dei calciatori che stanno giocando poco. Tra questi, infatti, figura il nome di Pietro Pellegri e non solo.

Ultime Torino: Pellegri in uscita e non solo, si valuta il sostituto

Si valuta il sostituto, in più ruoli in casa Torino, perché Pietro Pellegri pare non essere il solo potenziale partente a gennaio. Anche Radonjic e Gemello potrebbero partire, con il secondo che andrebbe in prestito al Genoa, il Torino va dunque a caccia di un sostituto per i pali e anche in avanti.