Dalla Serie A l’erede di Mbappe: più di 100 milioni

Kylian Mbappe sembra destinato a dire addio al Paris Saint Germain e trasferirsi a parametro zero al Real Madrid: sostituto dalla Serie A

Il tema riguardante il futuro di Kylian Mbappe è uno dei più scottanti in vista della prossima estate. La star francese, come noto, presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 col Paris Saint Germain. Al momento, il prolungamento è passato un po’ in sordina, d’altronde adesso bisogna concentrarsi sui vari impegni di campo.

Ma è chiaro che nelle settimane a venire sarà necessario affrontare l’argomento in questione in maniera ben più diretta. È impossibile restare appesi ad un filo, Mbappe soprattutto sarà chiamato a prendere una delle decisioni più importanti della propria carriera.

L’attaccante classe ’98 si vede obbligato a gestire una grande pressione intorno a sé, tra l’altro non è da escludere che intervenga nuovamente la politica per convincerlo a rimanere all’ombra della Tour Eiffel. Però la volontà dell’ex Monaco è passare alla prestigiosa corte del Real Madrid, un affare clamoroso che avverrebbe per giunta a parametro zero.

Mbappe sogna da sempre di indossare la camiseta blanca e sta aspettando il momento giusto per seguire le orme del suo idolo, ossia Cristiano Ronaldo. Il patron Florentino Perez vuole lui da tempo, ma in passato sono mancati i presupposti per dar vita a questo matrimonio. Ora la situazione è diversa, di conseguenza la dirigenza transalpina si guarda attorno alla ricerca di papabili sostituti del suo numero 7.

Calciomercato Milan, Paris Saint Germain su Leao per rimpiazzare Mbappe

A tal proposito, il Paris Saint Germain potrebbe pescare nuovamente in Serie A, assicurandosi le prestazioni di una delle pedine migliori che militano nel nostro campionato. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Rafael Leao, la cui scadenza del contratto col Milan è prevista per il 30 giugno del 2028.

Uno come Leao è in grado potenzialmente di fare la differenza ovunque, però ovviamente i rossoneri pretendono un’offerta da capogiro per lasciarlo andare via. Difatti, servirebbe una proposta da oltre 100 milioni di euro per strappare il sì del ‘Diavolo’.

A quel punto, la società meneghina non si opporrebbe alla partenza di Leao, sebbene il portoghese sia un elemento a dir poco fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli. L’ultima parola spetterebbe all’ex Lille. Se Campos rimarrà al Paris Saint Germain ed effettivamente Mbappe dirà addio a zero, il club francese con ogni probabilità si tufferà proprio sull’attaccante in forza al Milan.

Quello inerente a Leao potrebbe rivelarsi un eccellente investimento, anche se il classe ’99 mostra ancora dei limiti sotto l’aspetto mentale all’interno del rettangolo verde di gioco. Non rimane che attendere ulteriori sviluppi per avere un quadro più chiaro della situazione.