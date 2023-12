Delusione Inter, questa non ci voleva: la cessione è una mazzata

Pur esistendo un’opzione che consente di allungare il contratto per un’altra stagione, il calciatore medita l’addio all’Inter a fine anno

Ci sono gli acquisti fantascientifici, quelli super costosi, quelli esotici. E poi ci sono quelli che arrivano in punta di piedi, figli di un mercato difficile o perché considerati jolly da inserire in campo solo quando i titolarissimi devono tirare il fiato.

Spesso però questi jolly si rivelano utilissimi, con la loro grande professionalità e un’abnegazione che genera solo ammirazione.

Questa è stata la parabola di Matteo Darmian, arrivato a Milano nell’ottobre del 2020, nel secondo anno di Antonio Conte, e rivelatosi pedina davvero importante sia sotto la gestione del tecnico salentino, sia nell’attuale corso targato Simone Inzaghi.

C’è un episodio che vale per tutti, e che ben racconta cosa ha dato Darmian – uno che comunque in carriera ha anche vestito per ben 4 stagioni la gloriosa maglia del Manchester United.

4 novembre 2023, si gioca Atalanta-Inter, gara valida per l’undicesima giornata di campionato. Al 32′, sul punteggio di 0-0 e con i meneghini in piena sofferenza, Benjamin Pavard esce per un trauma distorsivo al ginocchio che poi lo terrà fuori per diverse settimane. Entra, a freddo e quasi senza riscaldamento, proprio Darmian. Che prima si guadagna una punizione da posizione favorevole, e poi addirittura un calcio di rigore magistralmente trasformato da Calhanoglu.

L’Inter vincerà poi il match per 2-1, con Darmian che verrà ricordato giustamente come colui che, con la sua percussione in area, ha indirizzato la gara a favore della Beneamata.

Darmian, Inter addio: c’è l’Arabia nel futuro

Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2024 ma con un’opzione che potrebbe essere esercitata per un’altra stagione, Darmian medita il da farsi per quello che riguarda il suo futuro. Sul tavolo dei suoi agenti erano già arrivate proposte dalla Saudi Pro League nella scorsa estate, ma l’ex Torino aveva gentilmente declinato perché voglioso di vincere lo scudetto con l’Inter. A fine stagione, se il suo desiderio verrà esaudito, le cose potrebbero cambiare.

Per la prossima stagione Darmian avrebbe lasciato più di una porta aperta alla possibilità di un ricco approdo in Arabia Saudita, dove chiudere con un lauto ingaggio una carriera improntata al sacrificio, alla dedizione alla causa, a dare sempre il 100%, a farsi trovare pronto per sostituire il campione di turno.

L’Inter farà di tutto per continuare un altro anno col suo prezioso jolly, che è un po’ combattuto tra una dorata chiusura di un percorso di tutto rispetto, e proseguire col club che ha creduto nelle sue capacità anche per prestigiosi traguardi italiani ed europei.

