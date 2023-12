Infortunio in Serie A, si è già operato: l’annuncio sui tempi di recupero

Infortunio per il centrocampista, che ha rimediato un brutto stop. Oggi è stato sottoposto ad intervento chirurgico, ecco le sue condizioni.

Serie A: infortunio per il centrocampista, si è operato

Questo stop chiude in anticipo il 2023 del centrocampista del Sassuolo Daniel Boloca, che ha rimediato un infortunio nel corso della gara di campionato contro il Genoa. La sconfitta contro la squadra di Gilardino ha lasciato anche dei strascichi come lo stop dell’italo romeno che quest’oggi si è dovuto operare. Problema non di poco conto per il calciatore che nei prossimi giorni si dovrà sottoporre ad ulteriori esami che chiariranno meglio i tempi di recupero.

In serata è arrivato il report medico da parte del Sassuolo che ha svelato le condizioni fisiche di Boloca.

Infortunio Boloca Sassuolo: salterà la sfida contro il Milan

Problema alla mandibola per Daniel Boloca. Il calciatore quest’oggi si è sottoposto ad un’operazione chirurgica in urgenza di riduzione ed osteosintesi della frattura scomposta mandibolare rimediata nel corso della partita di campionato Sassuolo-Genoa. L’intervento è stato effettuato a Genova, presso la Villa Montallegro dal prof. Bernardo Bianchi e dal Dott. Francesco Arcuri della Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale IRCCS San Martino. L’operazione è perfettamente riuscita: adesso restano da stabilire gli eventuali tempi di recupero di Boloca che sicuramente salterà l’ultima gara del 2023 del Sassuolo contro il Milan.