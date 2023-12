Inter, 800MLN di debiti per Zhang : sta vendendo il club, ecco a chi

L’Inter è pronta a cambiare proprietà. Secondo le ultime notizie di in arrivo da Milano, presto Zhang sarà costretto a cedere la proprietà dell’Inter. Il motivo? Oltre 800 milioni di euro di debiti che il magnate cinese non potrà saldare nel prossimo anno. Per questo motivo la cessione del club sembra ormai cosa inevitabile.

Inter: Zhang vende, le ultime

Il patron nerazzurro dovrà vendere l’Inter. Le strade dell’Inter e quella dell’imprenditore cinese sono destinate a separarsi a breve. La situazione societaria resta nerissima in casa Inter.

Nonostante le tante cessioni degli ultimi anni, con operazioni fruttuose come quelle di Hakimi, Lukaku ed in ultima Onana, il club meneghino resta in debito con Oaktree.

La nota società statunitense, specializzata in strategie di investimento, ha emesso in favore di Steven Zhang un prestito di 275 milioni di euro. Una cifra importante che Zhang è stato costretto a chiedere agli USA dopo il blocco degli investimenti da parte della Cina.

Seppur il patrimonio di Zhang resti ad oggi invariato, il Presidente dell’Inter continua ad avere difficoltà nell’espatriare denaro. Per tale motivo Zhang non ha ancora restituito il prestito dopo due anni e mezzo (siglato nel maggio 2021).

La scadenza del termine per restituire il denaro alla società statunitense resta maggio 2024, data limite entro la quale l’imprenditore cinese dovrà pagare a Oaktree l’intera cifra. La volontà dell’attuale numero uno nerazzurro resta quella di controllare l’Inter ma Zhang ad oggi è impossibilitato ad investire in Italia.

Per restare in Serie A, il numero uno dell’Inter spera in un rifinanziamento del prestito. Ma la via sembra impervia.

Visti gli ormai 300 milioni di euro di debiti, dati gli interessi maturati, sarà molto complicato per Zhang trovare altra liquidità. Ad oggi l’unica soluzione potrebbe essere un rifinanziamento del debito, ma per farlo Oaktree chiede un tasso di interesse pari al 25%.

Steven Zhang non vuole arrivare a cedere l’Inter e, pur di evitare questa cosa, l’attuale patron nerazzurro intende provare a ottenere il rifinanziamento del prestito.

Inter: chi investe a Milano?

Per restare in sella all’Inter, Zhang potrebbe essere costretto a chiedere un ulteriore finanziamento ad altre banche in attesa che il denaro da lui posseduto in Cina venga sbloccato dal governo.

I nuovi investitori portano il nome di Goldman Sachs, Sixth Street e Ares Management. Questa soluzione permetterebbe allo numero uno nerazzurro di saldare il prestito ad Oaktree. Ma il problema sarebbe solo rimandato.

Se la strategia non funzionasse, infatti, Zhang e famiglia potrebbero essere costretti a cedere il 100% delle quote societarie, anche a prezzo di favore, visti gli attuali 807 milioni di debiti complessivi. Se invece il numero uno dell’Inter non dovesse saldare, l‘Inter diventerebbe di proprietà di Oaktree, come accaduto con il Milan dopo l’addio di Li Yonghong.