Inter-Lecce: il Var richiama l’arbitro e sbaglia, l’episodio sul rigore fa discutere

Fa discutere l’episodio che può cambiare per sempre il destino della partita da Inter e Lecce. È successo al Var, a sfavore del Lecce.

Un episodio dove c’è un netto fallo di mano, col pallone nello specchio della porta che è stato tolto dal braccio del calciatore e il Var che è intervenuto per far togliere il rigore allo stesso direttore di gara che, in origine, aveva concesso il penalty a favore dei pugliesi.

È intervenuto anche Luca Marelli, analista sugli episodi al Var che lavora per Dazn, parlando di quella che è stata l’interpretazione sul calcio di rigore prima concesso e poi tolto al Lecce a San Siro, contro l’Inter.

Inter-Lecce, il fallo di mano è netto: ma il Var lo toglie, l’episodio

L’episodio riguarda Inter-Lecce, il fallo di mano di Carlos Augusto in presa diretta sembrava essere netto, tant’è che l’arbitro ha subito indicato il dischetto.

Un errore secondo il Var che è intervenuto per correggere quello che secondo la stessa assistenza arbitrale, era una decisione sbagliata.

Il tocco col gomito era netto, su un tiro che praticamente non è finito in porta proprio a causa del gomito che ha interrotto la traiettoria del pallone, che sarebbe finito quantomeno nello specchio della porta di Sommer, portiere dell’Inter. Il rigore concesso in Inter-Lecce è stato poi tolto dal Var e, quelle che seguono, sono le immagini sull’episodio che ha fatto discutere.

Inter, le parole di Marelli “salvano” i nerazzurri: ma il braccio era netto

Era netto il braccio, con il quale Carlos Augusto ha interrotto la conclusione in porta del giocatore del Lecce, fermando così il pallone con il gomito e commettendo il fallo di mano che ha portato l’arbitro Marcenaro a concedere il rigore a favore dei pugliesi. Un rigore che però è stato visto al Var, commettendo però un errore, appunto. Malgrado la non intenzionalità del calciatore, va ricordato che comunque l’impatto ha evitato al pallone di finire in porta. Luca Marelli a Dazn, non la pensa così e parla di episodio da non sanzionare: “Il calcio di rigore, con l’on field review viene tolto perché il movimento col braccio di Carlos Augusto è congruo. Secondo me la scelta è giusta”.

Inter-Lecce, perché è stato tolto il rigore?

Facendo appello al regolamento sui falli di mano, il calcio di rigore si può non concedere, per quanto si è visto sul fallo di mano di Carlos Augusto in Inter-Lecce. Il punto da chiarire però, non sulle intenzioni di colpire la palla col braccio da parte di Carlos Augusto, che è fuori discussione, è sulla questione legata all’impatto col braccio che in ogni caso non ha permesso al pallone di raggiungere la porta difesa da Sommer.