Juventus, offerta inattesa: 30 milioni di euro. Un’ipotesi di mercato che potrebbe portare nelle casse della società bianconera denaro fresco da reinvestire.

Si riparte dal post-Genova. Dal post-delusione per un pareggio che ha amareggiato l’ambiente bianconero per tanti motivi. Ma da quella delusione Allegri intende ripartire. Il tecnico ha posto l’obiettivo Champions pubblicamente ma invece sa benissimo che la sua squadra può e deve lottare per vincere lo Scudetto, come sta facendo in questi primi mesi di campionato.

Nel match di campionato contro il Frosinone di oggi il tecnico bianconero ha avuto la possibilità di vedere da vicino i suoi gioielli: Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge. Nel non-mercato estivo della Juventus, la decisione di dare in prestito i tre giovani al Frosinone si è rivelata un scelta vincente.

La tranquillità, e la grande passione, che può offrire il capoluogo della Ciociaria si è dimostrato l’ambiente ideale per fra crescere giovani prospetti che hanno bisogno soltanto di poter esprimere con continuità il loro indiscusso, e indiscutibile, talento. Frosinone e il Frosinone piacciono tanto alla Juventus al punto che la società bianconera starebbe pensando di inviarci un altro suo diamante grezzo da fa brillare: Dean Huijsen. Un altro giocatore sfornato dallo straordinario settore giovanile della società di Torino.

Nel trio delle meraviglie bianconere in prestito al Frosinone la stella di Matias Soulé sta brillando in maniera particolare. Il talento di Mar del Plata, classe 2003, non sta passando inosservato in Europa.

Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha “avvertito” la Juventus, sottolineando come diversi osservatori di club stranieri, soprattutto della Premier League, frequentino lo “Stirpe” per seguire il giovane talento argentino. Non soltanto il Crystal Palace, ora anche il Southampton punta il gioiello bianconero.

Pronta l’offerta da 30 milioni di euro. La Juventus valuta il suo fantasista 35 milioni di euro. L’eventuale cessione di Matias Soulé potrebbe finanziare il mercato in entrata della formazione bianconera e permettere l’acquisto di un centrocampista, figura tanto inseguita e richiesta da Allegri.

Costato 120mila euro il talentuoso mancino argentino rappresenterebbe inoltre un’importante plusvalenza per il bilancio bianconero, nonché una dolorosa rinuncia poiché tutti hanno piena consapevolezza delle sue qualità. La società però ha bisogno di soldi per sistemare il bilancio e la cessione di questo talento può essere sicuramente una delle soluzioni.