Juventus, tutti Allegri a Natale: la mossa Scudetto di Giuntoli

In casa Juventus tutti Allegri in vista del Natale: la mossa di Giuntoli sul mercato può stravolgere a gennaio la lotta per lo scudetto

La Juventus sul campo si augura di battere il Frosinone nel lunch match del 23 dicembre per regalarsi un Natale felice e allegro. L’idea della società però sarebbe di fare un bis sul mercato, con una mossa da scudetto che può portare davvero la squadra di Allegri a lottare seriamente per il titolo.

Il progetto bianconero può andare a compimento solo se tutti i tasselli del puzzle che ha in mente Cristiano Giuntoli andassero al loro posto. Non sarà facile incastrare tutti i pezzi, ma l’ex direttore sportivo del Napoli è al lavoro per farlo.

Un modo per passare tutti… Allegri il Natale, e non è solo un gioco di parole. A dire il vero quest’ultimo ha già fatto sapere di non volere acquisti a gennaio per non intaccare la serenità e l’unione dello spogliatoio. L’ex Milan pensa che un innesto possa portare squilibri in un blocco unico com’è adesso la squadra bianconera. Siamo però sicuri che se dovesse arrivare il campione che ha in mente Giuntoli di regalare al proprio allenatore, Max chiuderebbe un occhio.

Giuntoli lavora per regalare ad Allegri una Juve da scudetto

Non sarà facile però mettere tutti i tasselli al proprio posto. Di sicuro la sfida con il Frosinone sarà anche un’occasione per parlare con i ciociari proprio di uno dei protagonisti di questa maxi operazione che ha in mente Giuntoli. Ci riferiamo a Matias Soulé, una delle sorprese maggiori di questa annata in serie A con tante big in giro per l’Europa che hanno messo gli occhi sul talento classe 2003. Qual è il giro di affari a cui sta pensando il direttore sportivo?

Quello di cedere Samuel Iling-Junior in Premier League per iniziare. Il centrocampista inglese non è molto considerato da Allegri che avrebbe dato anche l’ok alla sua cessione, l’unica eccezione che il tecnico livornese è pronto a fare sulla rosa attuale. Su di lui ci sono Brighton e Tottenham che possono esaudire la richiesta di 20 milioni da parte del club bianconero.

L’altro giocatore che Giuntoli vuole cedere è lo stesso Soulé, per il quale c’è una richiesta di trasferimento a titolo definitivo del Newcastle: il prezzo è 25 milioni di euro. Saranno le società poi a decidere se richiamarlo subito dal Frosinone (al quale potrebbe andare il giovane Huijsen) o lasciarlo in gialloblù fino a giugno.

Con i soldi incassati la Juve darebbe così l’assalto a Teun Koopmeiners dell’Atalanta già a gennaio. Si tratta di un vecchio pallino di Giuntoli che lo voleva già ai tempi del Napoli quando l’olandese era all’AZ. Ora vuole portarlo a Torino. Difficile che la Dea lo lasci partire, ma un tentativo andrà fatto.

