Napoli: Mazzarri infastidito, messaggio ai calciatori

Arrivano le parole dell’allenatore del Napoli Mazzarri che, al termine della gara contro la Roma, si è soffermato sul momento della sua squadra.

Ultimissime notizie in casa Napoli, un messaggio importante da parte dell’allenatore Mazzarri nei confronti dei suoi giocatori. E’ successo subito dopo la partita di campionato, persa contro la Roma per 2-0.

Serata davvero sfortunata per il Napoli che, nel finale, ha chiuso la gara in otto dopo l’infortunio di Natan e le espulsione di Politano e Osimhen. Ecco le parole dell’allenatore Mazzarri che ha detto la sua riguardo la prestazione di oggi.

Roma Napoli: intervista Mazzarri a Dazn

“Nel momento migliore del Napoli è stato espulso Politano, l’unica squadra che poteva vincere in quel momento era il Napoli che ha avuto dei buoni numeri nel primo tempo soprattutto come possesso palla. Espulsione giusta? Non parlo degli arbitri ma solo di calcio, posso dire che Politano è stato trattenuto per un bel po’ durante la gara. Comunque stasera non siamo stati cinici ma a parte l’occasione di Belotti non ricordo altre azioni dei giallorossi. Abbiamo avuto tante chance di poter andare in vantaggio, nel secondo tempo eravamo partiti benissimo. Poi è andata come è andata e va bene così, penseremo alla prossima”

“Modulo? Io sono venuto a Napoli, d’accordo con il presidente, per giocare con la difesa a 4 proprio perché mi piaceva come lo stile dell’anno scorso. Bisognava fare degli accorgimenti nuovi e l’abbiamo fatto, s’è visto contro l’Atalanta e a Torino contro la Juventus. Anche oggi, la squadra ha fatto il sessantotto percento del possesso palla nel primo tempo. Per me la strada è giusta, poi se in futuro vedrò che qualcosa non funziona allora proverò a cambiare. Per il momento non è il caso. Il problema è che si gioca in modo simile all’anno scorso ma con giocatori che non sono in forma”.

“Chi arriva in una grande non ha tanto tempo per poterli allenare. Dicevo questo proprio oggi parlando con alcune persone. Abbiamo avuto molti impegni ed è per questo motivo che anche lo staff atletico non ha fatto nessun richiamo”.