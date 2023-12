Mercato Juve, operazione a sorpresa per il bomber: tifosi increduli

Mercato Juve, operazione a sorpresa per il bomber. Il mercato di gennaio potrebbe offrire opportunità impreviste per la società bianconera.

Frosinone, il Frosinone e quel piacere sincero di Cristiano Giuntoli di ammirare tre giovani bianconeri venire su nella maniera migliore. Al punto che tra poco saranno quattro con l’arrivo di Dean Huijsen alla corte di Eusebio Di Francesco.

Un ambiente sereno. Una città tranquilla, ma con una tifoseria in grado di smuovere montagne di entusiasmo. Una società guidata da un presidente, Maurizio Stirpe, capo d’industria ma con innata educazione al gioco di squadra.

Il direttore sportivo Guido Angelozzi e Eusebio Di Francesco hanno fatto il resto. Il Frosinone cresce, così come i giovani in gruppo. Una scelta indovinata quella del direttore tecnico bianconero di affidare ‘a tutti loro’ i gioielli di Casa Juventus. Frosinone-Juventus è anche questo.

Giuntoli vorrebbe avere la stessa intuizione per il centrocampista che la Juventus cercherà di prendere nella sessione di gennaio. Una delle varie emergenze in casa bianconera. Il direttore tecnico vorrebbe poi avere un’illuminazione per quanto riguarda Dusan Vlahovic.

La sessione di gennaio, e ancora più quella della prossima estate, vedranno probabilmente il centravanti serbo al centro di ogni possibile trattativa. Sembrerà di tornare indietro di un anno, all’infinita trattativa con il Chelsea ed allo scambio mancato con Lukaku che ha poi lasciato il numero 9 in bianconero ancora per un anno. Potrebbe essere l’ultimo, considerato il suo rendimento e gli sviluppi in vista.

Mercato Juve, operazione a sorpresa per il bomber

Pertanto il mercato della Juventus sembra condannato a convivere ancora a lungo con una vicenda complicata. Di Dusan Vlahovic e più in generale del mercato della Juventus, ha parlato il giornalista della Rai, esperto di calciomercato, Paolo Paganini, ai microfoni di Tv Play.

“Vlahovic? Si è pensato anche di cederlo in prestito con diritto di riscatto soprattutto per quanto riguarda il PSG. Il club francese, infatti, sembra essere quello più interessato, anche se è un’operazione difficile da costruire“.

Ancora sul centravanti serbo, Paolo Paganini, ha poi concluso dicendo che: “Ad oggi, diciamo, Vlahovic è ancora stabile a Torino. La Juve è molto impegnata in entrata con il centrocampo“. E una chicca il giornalista Rai l’ha regalata facendo un nome possibile per il centrocampo bianconero. Un nome grande e… Kroos.

Il centrocampista tedesco del Real Madrid, Toni Kroos, in scadenza di contratto a giugno 2024, secondo quanto risulta all’esperto di mercato della Rai, sembrerebbe interessato ad un’esperienza italiana, anche se il Real avrà sempre la precedenza in caso di rinnovo di contratto.