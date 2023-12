Mercato pazzo in Serie A: Sabatini lo (ri)porta a Salerno

Rivoluzione in arrivo in casa della Salernitana: con Walter Sabatini può tornare in Campania uno degli eroi della salvezza del 2022

Walter Sabatini torna alla Salernitana. La notizia, circolata per qualche giorno nell’ambiente del club campano, ultimissimo in classifica, con una sola vittoria all’attivo fino a questo momento, è stata confermata nel tardo pomeriggio del 19 dicembre con un comunicato apparso sul sito ufficiale della società granata.

Poche parole da parte per dare il benvenuto al nuovo direttore generale, blandito con descrizioni come “uomo chiave nella storica salvezza granata“, dirigente di “comprovata esperienza” e “competenza a tutto tondo“. Un ritorno alla base davvero clamoroso, considerando in che modo si erano interrotti i rapporti tra l’ex ds di Roma e Bologna e i vertici del club, nella persona in particolare del presidente Iervolino.

Quando la situazione è disperata, come un eroe di qualche vecchio fumetto, Sabatini è però capace di trasformarsi nel miglior problem solver sulla piazza. Lo ha fatto due stagioni fa, dovrà farlo nuovamente quest’anno, cercando di porre rimedio agli errori, piuttosto grossolani, compiuti dalla società in sede di mercato.

Insomma, inutile nascondersi. Il suo arrivo sarà quasi certamente accompagnato da una nuova grande rivoluzione a gennaio. Un ribaltone incredibile che potrebbe coinvolgere anche uno degli attuali protagonisti granata, ora più che mai seriamente a rischio.

Sabatini torna alla Salernitana: con lui può tornare un altro eroe della salvezza 2021/22

Anche se il motivo di Sabatini non è stato spiegato con chiarezza da Iervolino, sembra scontato che il suo principale compito sarà cercare di rimediare agli errori commessi da De Sanctis, la cui poltrona scricchiola in maniera preoccupante.

Con i soldi che quasi sicuramente entreranno dalla cessione di Boulaye Dia, il dg dovrà rinforzare la rosa per dare all’allenatore la possibilità di raggiungere una salvezza che avrebbe ancora una volta il sapore della grande impresa. Resta però da capire se il tecnico chiamato a compiere questa missione sarà ancora Inzaghi o meno.

Nonostante l’entusiasmo e la voglia di mettere ordine in un ambiente piuttosto vulcanico, l’ex allenatore di Benevento e Bologna non è riuscito infatti a far cambiare marcia alla squadra campana. Se si esclude la vittoria ai sedicesimi di Coppa Italia, ha raccolto fino a questo momento un solo successo (quello con la Lazio di qualche settimana fa), due pareggi e ben cinque sconfitte.

I numeri non sono dalla sua parte. Per questo motivo una delle prime grandi manovre di Sabatini, al rientro a Salerno, potrebbe essere un nuovo avvicendamento in panchina. E se è complicatissimo un ritorno di Paulo Sousa, non è da escludere che lo scavato dirigente possa presentare come biglietto da visita il ritorno in panchina di un allenatore legatissimo alla piazza e specializzato in salvezze miracolose, quel Davide Nicola che in molti, tra i tifosi granata, in questi giorni rimpiangono con forza.

Per ora si tratta solo di una suggestione, ma il vento sta cambiando e la sensazione è che in questo momento nessuna ipotesi, nemmeno la più clamorosa, possa essere esclusa.

