Napoli, ufficiale il rinnovo di Osimhen: ecco la clausola

Il Napoli ha rinnovato con Osimhen. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’accordo tra calciatore e partenopei è stato trovato in queste ultime ore dopo una lunga trattativa. Le cifre non si conoscono, ma nei giorni scorsi si era parlato di una cifra di 10 milioni di euro. Ma a spaventare i tifosi azzurri è la presenza della clausola rescissoria.

Secondo le ultime indiscrezioni, nel rinnovo di Osimhen fino al 2026 ci dovrebbe una clausola rescissoria da 130 milioni di euro valida solamente per l’estero. Una valutazione che potrebbe invogliare squadre inglesi come Chelsea, Manchester United, Arsenal o lo stesso City a presentare l’offerta per strappare il giocatore al Napoli dopo il rinnovo. Si tratta di una situazione da monitorare nei prossimi mesi visto che prima dell’estate non c’è possibilità di un trasferimento.

Vedremo cosa accadrà e se ci sarà il tanto attesa fumata bianca. Osimhen potrebbe dire addio per iniziare una nuova avventura e magari ambire a traguardi importanti a livello europeo. Non ci resta che attendere per capire cosa succederà e chi la spunterà per un calciatore che ha voglia di sognare in grande e ottenere successi.

Osimhen è tentato da tempo dalla Premier League e il calciomercato estivo potrebbe essere la chance giusta. Nel rinnovo, come detto in precedenza, ci potrebbe essere una clausola rescissoria da 130 milioni di euro nel suo nuovo contratto e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per capire meglio un quadro più chiaro. Di certo si tratta di un qualcosa che avrà degli aggiornamenti importanti nel giro di poco tempo.