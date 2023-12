Serie A, si alla Superlega: ora è confermato, c’è l’annuncio

Da ieri il mondo del calcio è stato completamente stravolto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, che contro ogni pronostico si è schierata a “favore” della Superlega, che ora può iniziare concretamente a mettere i primi tasselli di un progetto che, se accettato, potrebbe cambiare per sempre il modo di fare competizione in Europa.

Ovviamente nel corso di queste ultime 24 ore tantissimi club, con dirigenti membri dell’ECA e non, si sono schierati contro questa Superlega pubblicando addirittura dei duri comunicati sui propri canali ufficiali, ma se questo progetto ha vita è perché ci sono alcune società che credono nelle idee che starebbe cercando di portare avanti, come quello di Serie A, la cui eventuale adesione sarebbe stata confermata direttamente dal Ceo di A22 Sports, la società nata per sviluppare la nuova Superlega.

Il club di Serie A dice sì alla Superlega, ora è confermato

A piccoli passi sta nascendo la nuova Superlega, che come detto potrebbe stravolgere completamente il modo di fare competizione in Europa. Nonostante l’ambizione di questo progetto, l’idea dell’A22 Sports non è ben vista dalle concorrenti, ovvero la UEFA e la FIFA, che avrebbero dalla loro parte l’appoggio di diversi club europei, schieratosi pubblicamente contro la Superlega a seguito della decisione di ieri della Corte di Giustizia Europa.

Parlare di disfatta, però, non è idoneo, visto che in realtà sarebbero diverse le società disposte a conoscere ed entrare a fare parte di questo progetto, come Real Madrid e Juventus ad esempio, le madrine di questa idea. La Vecchia Signora, comunque, non sarebbe però l’unica squadra di Serie A favorevole alla Superlega, visto che contro ogni pronostico anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di assaporare questa nuova competizione.

A confermarlo è direttamente il Ceo di A22 Sports Bernd Reichart, che ai microfoni di Sportmediaset ha anche svelato di aver avuto un’intensa conversazione col presidente partenopeo qualche settimana fa, descrivendolo come una persona decisa ma soprattutto consapevole di cosa è meglio per il suo club.

Napoli in Superlega: parla Reichart

Dunque il Napoli è il primo club di Serie A, oltre alla Juventus ovviamente, ad essersi dichiaratamente esposto a favore della Superlega. Nell’intervista a Sportmediaset il Ceo di A22 Sports Bernd Reichart non ha fatto altro che ulteriormente confermare questo, parlando fra l’altro così di Aurelio De Laurentiis: “Ho incontrato il presidente in occasione di Napoli-Real Madrid. Abbiamo avuto una bella conversazione, che mi ha permesso di apprezzarlo. E’ un uomo che non ha paura e sa esattamente cosa fare, per i suoi tifosi ed il club“.

Se Superlega sarà il Napoli rischia sanzioni, ma ADL non ha paura

A questo punto potremmo dire che qualora il progetto Superlega dovesse essere approvato il Napoli vi parteciperà al 90%, e ciò significa che la UEFA prenderà dei seri provvedimenti nei confronti del club di Aurelio De Laurentiis, particolarmente tranquillo ed incurante di quello che potrebbe accadere. Bernd Reichart ha infatti detto: “Napoli in Superlega e sanzioni UEFA? ADL non è di certo spaventato da un sistema che minaccia solo sanzioni“.