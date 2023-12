Scambio con Miretti: colpaccio Juventus in Serie A

Miretti diventa una pedina di scambio molto utile per la Juventus: grazie a lui, a gennaio i bianconeri puntano a chiudere un colpo

È stato uno dei talenti a cui Massimiliano Allegri ha dato fiducia dopo il suo ritorno sulla panchina bianconera, ma negli ultimi tempi Fabio Miretti è scivolato un po’ fuori dai favori del tecnico.

Soprattutto nella prima parte della scorsa stagione ha giocato molto e ha spesso convinto, per poi subire un calo nel finale di campionato. Oggi, pur restando molto utilizzato in bianconero, il 20enne di Pinerolo non può più essere considerato un titolare fisso della Juventus.

Ma che abbia qualità è fuori discussione, ed è per questo che per lui potrebbe emergere presto un’altra opportunità di carriera. Miretti fa gola a tante squadre di buon livello in Serie A, e forse altrove potrebbe trovare più spazio e fiducia. La Juventus lo sa, e così sta valutando con attenzione la possibilità di cedere il suo giovane centrocampista, usandolo come pedina di scambio per rinforzare la propria rosa con un colpo molto interessante.

D’altronde, i bianconeri hanno bisogno di almeno un centrocampista di livello, dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli. A lungo si è cercato di chiudere con il Manchester City per Kalvin Phillips, ma la trattativa non è semplice, e pare che anche Allegri non sia del tutto convinto dal giocatore. La pista che porta a Khephren Thuram è allettante, ma il giocatore del Nizza non è disponibile a buon mercato, e per gennaio sarà difficile prenderlo.

Colpo dalla Serie A per la Juventus: si fa lo scambio con Miretti

Per questo motivo la Juve considera un terzo profilo in Serie A. Nel mirino di Giuntoli c’è infatti Andrea Colpani, il 24enne trequartista del Monza che con 6 gol in 16 partite è tra i protagonisti di questo inizio di stagione.

Adriano Galliani finora non è sembrato disposto ad aprire trattative per il suo gioiello, la cui cessione indebolirebbe la rosa di una squadra che sta facendo molto bene in Serie A. I bianconeri, però, pensano di poterlo riuscire a convincere con una contropartita tecnica sicuramente molto gradita.

Già in passato Galliani aveva espresso interesse per Miretti, che rappresenterebbe un profilo interessante per il Monza. Giovane, talentuoso e in cerca di consacrazione, potrebbe essere un bel colpo e sostituire adeguatamente Colpani. È ‘Tuttosport’ ad assicurare che la Juve intende proporre il suo centrocampista al Monza, e anche se i brianzoli non dovessero essere favorevoli allo scambio ora se ne potrebbe riparlare a giugno.