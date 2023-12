Addio Lukaku e scelta a sorpresa: svolta in casa Roma

Sempre più probabile l’addio di Romelu Lukaku alla fine della stagione: la Roma, a sorpresa, sembra aver scelto il nuovo bomber, ecco la svolta

L’addio a Romelu Lukaku in casa Roma è sempre più probabile. L’attaccante belga, come noto, è solo in prestito in maglia giallorossa e a fine campionato farà rientro al Chelsea. Per prenderlo in maniera definitiva i giallorossi dovrebbero sborsare una cifra non indifferente, sacrificando qualche altro big della rosa, per un giocatore che continua ad essere una garanzia ma va verso i 31 anni.

Anche nella sua esperienza in giallorosso, seppur decisivo, non sembra essere più quel bomber spietato che era fino ad un paio di anni fa. Possibile che il suo futuro sia in Arabia Saudita, dove ci sono diverse sirene per lui.

I club sauditi non si faranno problemi di prezzo nel tesserarlo con buona pace dei giallorossi che stanno già pensando di virare su un nuovo attaccante per la prossima stagione. E nel mirino della dirigenza è finito un talento attualmente sulla bocca di tutti. Una scelta a sorpresa che può rappresentare la svolta per la Roma.

Addio Lukaku, la Roma ha scelto il nuovo bomber: profilo a sorpresa

I Friedkin e Tiago Pinto starebbero pensando a Joshua Zirkzee per l’attacco. Il giocatore del Bologna è la sorpresa assoluta di questa stagione di serie A, al pari della sua squadra. I felsinei rischiano di vedersi scatenare un’asta sul proprio talento la prossima estate a cui vorrebbe prendere parte anche la Roma. Ci sono però almeno due ostacoli.

Il primo è quello relativo alla concorrenza e il secondo al prezzo. Due ostacoli tra loro collegati naturalmente. La Roma però non si farà intimidire ed è pronta a sfidare le altre big italiane ed europee che hanno messo nel mirino l’ex attaccante del Bayern Monaco. I dirigenti giallorossi sono consapevoli che serviranno almeno 40 milioni di euro per prendere il giocatore.

Una cifra molto alta, probabilmente superiore anche a quella che chiederà il Chelsea per Lukaku e fuori dalla portata del club giallorosso. I dirigenti confidano di fare un sacrificio, sperando che il prezzo non schizzi alle stelle. Preferendo sborsare anche qualcosina in più ma avere tra le mani un diamante grezzo che può garantire affidabilità all’attacco della Roma a lungo nel futuro. Cosa che non potrebbe fare Lukaku, con l’avanzare degli anni.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI