Alla Roma in prestito dal Chelsea, contatti avviatissimi

La Roma è pronta a gettarsi a capofitto nel prossimo mercato invernale alla ricerca di un rinforzo per la propria difesa

La Roma non vive esattamente il suo miglior momento in campionato, al di là del semplice risultato. Le recenti parole di Jose Mourinho suonano come un campanello d’allarme: la sua squadra senza alcuni giocatori non è la stessa squadra e soffre in maniera incredibile le squadre che riescono a tenere alto il livello dell’intensità della partita.

Questi sono i due difetti principali riscontrati dal tecnico portoghese alla rosa messagli a disposizione dal connazionale Tiago Pinto. Il centrocampo in particolare è il punto nevralgico dei problemi in casa Roma, quando gli avversari alzano il ritmo di gioco mettono in difficoltà i compassati giocatori giallorossi che iniziano a soffrire le accelerazioni avversarie. In questo modo si aprono delle voragini sulla trequarti e la difesa è troppo esposta a potenziali pericoli.

Ecco, proprio la difesa è l’altro grande problema della Roma, non tanto a livello di prestazioni quanto a livello numerico e di rotazioni. Con l’infortunio di Smalling che tiene lontano dai campi l’inglese dal mese di settembre i calciatori di ruolo sono rimasti 3, costretti ad un tour de force nella prima metà dell’anno.

Va alla Roma: preso in prestito dal Chelsea

Non sono una novità allora le voci riguardanti l’interesse della Roma per Trevoh Chalobah, calciatore del Chelsea, che stanno circolando in diversi media sportivi. Si dice che il direttore sportivo Tiago Pinto avrebbe anche già avviato contatti con il Chelsea per valutare la possibilità di una trattativa concreta.

Chalobah è un difensore centrale inglese di 24 anni. Ad oggi sembra fuori dai piani di mister Pochettino anche per via di un infortunio che lo tiene fuori dai campi di gioco dallo scorso mese di ottobre. Il suo recupero però procede spedito e sembra aver quasi completato tutto l’iter riabilitativo dopo il problema al tendine del ginocchio.

Si è ipotizzato che la Roma potrebbe essere interessata ad acquisire Chalobah solo in prestito, anche se questo potrebbe rappresentare un ostacolo alla buona riuscita della trattativa a causa delle limitazioni del numero di giocatori che il Chelsea può cedere in prestito nel mercato di gennaio.

La Roma, come altri club, potrebbe considerare l’opzione del prestito come soluzione per rinforzare la squadra senza dover effettuare un acquisto definitivo, ma sul giocatore nelle passate finestre di mercato era vivo l’interesse anche di altri club europei di primissimo livello. L’evoluzione di queste trattative che vedono impegnati i giallorossi alla ricerca di un rinforzo nel pacchetto difensivo dipenderà da diversi fattori, inclusi i desideri del giocatore, le strategie dei rispettivi club e le condizioni contrattuali.