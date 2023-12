Calcio, terribile novità per il brasiliano: cosa è successo

Ciò che è capitato al campione brasiliano è davvero terribile: un accadimento che potrebbe rappresentare un cambiamento definitivo nella sua carriera.

Il destino dei calciatori in alcune terribili occasioni è condizionato più dagli infortuni che dal rendimento. Gli stop a causa dei problemi fisici, quando prolungati nel tempo, impediscono di vivere con profitto una stagione e per tornare ai massimi livelli, c’è bisogno di impegno costante nonché rodaggio in campo.

È con questi presupposti che dopo la sfida tra Brasile e Uruguay l’attaccante affronta il presente, ma le ultime novità non rincuorano. Chiaramente si tratta di Neymar, che l’Al-Hilal ha acquistato per 80 milioni di euro dal PSG e percepisce in ingaggio senza precedenti fra bonus e altri vantaggi che gli sono stati offerti per accettare.

Eppure, mentre il club saudita comunque vince con ottimi risultati, non può godersi il suo gioiello. Il giocatore ha disputato appena 5 match prima di infortunarsi. Rottura del legamento crociato anteriore e operazione, da quel momento sono trascorsi circa due mesi e non ci sono ancora orizzonti chiari in merito ai tempi di recupero.

Infortunio Neymar, la notizia spaventa il Brasile

Qualche settimana fa, a inizio novembre, il medico della Nazionale brasiliana ha parlato di una ripresa positiva. Neymar è stato accuratamente valutato dopo l’operazione ed è tutto andato nel verso giusto: “Ha avuto un infortunio grave e complesso al ginocchio. Pertanto, non potrà camminare per un po’, a causa delle lesioni del legamento che ha subito e le suture del menisco. Il recupero sarà lento e lungo”.

Proprio circa il prosieguo del recupero i media sauditi hanno parlato di circa nove mesi, ma non è da escludere che ne possano trascorrere anche di più. D’altronde l’attaccante 31enne è già nella fase fisicamente calante della carriera, al di là delle eccellenti prestazioni, trattandosi di un corpo di atleta che ha dovuto affrontare degli stop anche in passato. Il medico sociale, Rodrigo Lasmar, è intervenuto nuovamente prima della fine dell’anno a ‘Radio 98fm’ per degli aggiornamenti.

Trascorse sei settimane dall’operazione chirurgica, lo scenario ancora non è chiaro: “È troppo presto, non ha senso affrettarsi a tornare prima e ad assumere rischi inutili”. Probabilmente bisognerà spostare il calendario ad agosto per parlare del rientro di Neymar. Se così fosse, il Brasile dovrebbe già assorbire la più brutta delle notizie: in Copa America la sua stella mancherà. E quando si disputerà la successiva edizione, probabilmente non sarà più nella sua miglior versione.

Ma non ci si può proiettare troppo oltre, continua ad affermare il dottore: “Parlare di un ritorno prima di nove mesi è prematuro, è molto importante rispettare il tempo biologico. Si prevede che dopo questo periodo sia completamente ripristinato a un livello elevato”.