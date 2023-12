Calciomercato: Juventus, è fatta va al Manchester United

Dalla Juventus al Manchester United. L’arrivo del gruppo INEOS a Manchester porterà in Premier nuovi fondi ed investimenti. A cambiare in casa ManU però saranno diverse cose. Non solo la squadra in campo, che sarà rivista a gennaio vista la stagione complicata, ma anche la dirigenza.

Dalla Juve al Manchester United: c’è già la firma

Il gruppo INEOS capeggiato da Jim Ratcliffe ha acquistato domenica il 25% delle azioni del Manchester United. L’arrivo dei nuovi investitori porterà denaro fresco nelle casse del Manchester, pronto ad investire già a gennaio sul mercato.

Ma non solo, l’arrivo ufficiale di Ratcliffe e INEOS al Manchester United porterà un vento nuovo. Attenzione anche alla posizione del tecnico Erik Ten Hag, che ad oggi sta deludendo le attese visto che i Diavoli Rossi sono fuori dai primi quattro posti validi per l’accesso alla prossima Champions League in Premier League. I Red Devils sono attualmente ottavi, a otto punti dalla Zona CL. Inoltre il Manchester United è già stato eliminato dalla Champions League nella fase a gironi. Secondo le ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra, la società si starebbe già muovendo per portare Graham Potter in panchina.

Ma quello del tecnico non sarà l’unico cambiamento nella dirigenza. A tal proposito, infatti, come riportato da rmcsport allo United potrebbe sbarcare un ex Juventus.

L’ex dirigente bianconero Jean-Claude Blanc dovrebbe a breve diventare il nuovo direttore generale dei Red Devils. Jean-Claude Blanc dovrebbe sbarcare in Inghilterra dopo l’ingresso di INEOS nel capitale del Manchester United di domenica. L’ex dirigente di PSG e Juventus dovrebbe giovare del ribaltone interno per diventare direttore generale del Manchester United.

Jean-Claude Blanc è l’attuale amministratore delegato di INEOS Sport ed è quindi il primo nome messo sul piatto dal proprietario della società britannica Jim Ratcliffe, che ha acquistato il 25% delle azioni dei Red Devils. Il 60enne francese avrebbe già dato il suo ok per l’avventura al Manchester United. La poltrona, infatti, è da oltre un mese vacante visto che Richard Arnold si è dimesso dalla carica di direttore generale il 15 novembre.

Manchester: la rivoluzione parla bianconero

Dunque, il nuovo Manchester United potrebbe riportare nel mondo del calcio l’ex Juve Blanc, ormai da tempo impegnato in altri sport con INEOS. Con lui attenzione anche al possibile arrivo dell’ex direttore sportivo dell’AS Monaco Paul Mitchell, che nelle prossime settimane potrebbe unirsi alla nuova dirigenza del Manchester United che, dall’addio di Ferguson, non è mai riuscita a dare un’idea di coesione e stabilità.