Serie A: colpo in attacco, arriva Martial

Martial sembra essere pronto a lasciare lo United per trovare maggiore continuità e nel suo futuro in questo calciomercato potrebbe esserci la Serie A.

Il futuro di Martial potrebbe essere lontano dal Manchester United. Il francese non sta trovando spazio e per questo motivo l’idea è quella di cambiare squadra per provare a giocare continuità.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il calciomercato invernale potrebbe essere l’occasione per Martial per cambiare squadra e la Serie A rappresenta una chance importante da sfruttare. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro sul futuro dell’attaccante francese.

Calciomercato: Martial verso la Serie A, ecco con chi firma

Martial non ha intenzione di continuare l’esperienza al Manchester United proprio per il poco spazio a disposizione. L’obiettivo è quello di cercare una squadra in grado di provare a giocare con molta continuità e puntare alla chiamata ai prossimi Europei. Al momento sono in corso tutte le riflessioni del caso ed una scelta definitiva sarà presa solamente nelle prossime settimane e dopo un confronto con il suo staff. Non ci resta a questo punto che aspettare per avere un quadro molto più chiaro in questa vicenda.

Stando alle ultime indiscrezioni, Martial potrebbe arrivare in Serie A in questo calciomercato invernale e tra le squadre interessate al calciatore c’è anche la Juventus, che potrebbe decidere di dare via Kean per arrivare al transalpino. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e nel giro di poco tempo sono attese delle novità molto importanti.

Il giocatore potrebbe essere la carta giusta per alzare il livello della Juventus e per questo motivo i bianconeri sono pronti ad affondare il colpo per assicurarsi una seconda parte di stagione molto più importante e provare a centrare lo Scudetto, che è l’obiettivo di questa stagione nonostante i diversi problemi.

La Juventus pensa a Martial per il calciomercato invernale. Si tratta di un colpo importante per i bianconeri guardando anche alla seconda parte della stagione e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro sul possibile approdo del francese in Serie A.