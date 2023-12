Futuro Osimhen: l’agente svela cosa accadrà in estate

E’ già tempo di capire quello che accadrà con Victor Osimhen che ha da poco rinnovato il suo contratto con il Napoli e potrebbe pensare di restare o andare via.

L’attaccante nigeriano ora ha prolungato il suo contratto con la società che potrebbe pensare di bloccarlo ancora per qualche anno o venderlo per una buona cifra alle grandi società. Infatti, c’è stata una strategia ben precisa da parte del presidente De Laurentiis con l’entourage del giocatore per provare ad accontentare tutti.

Intanto, non arrivano buone notizie dopo il rinnovo di Osimhen per l’espulsione rimediata dall’attaccante nigeriano che si ritroverà costretto a saltare la prossima partita di campionato contro il Monza, l’ultima gara prima del nuovo anno. E’ un momento delicato per la squadra Campione d’Italia che continua a non avere continuità nei risultati.

Calciomercato Napoli: rinnovo o addio di Osimhen

Ci sono importanti novità che riguardano il futuro dell’attaccante del Napoli che ha deciso di accettare la maxi offerta arrivata dal club per rinnovare il suo contratto fino al 2026. Una strategia in comune con la società per poter ottenere un altro anno insieme e un super stipendio da campione, con la speranza di poterlo vendere ad una cifra che permetterà poi al club azzurro di incassare una buona cifra poi da investire di nuovo. L’accordo si è concluso tra ADL e il suo agente Roberto Calenda che hanno firmato proprio nelle ultime ore tutte le carte con il giocatore per tranquillizzare i tifosi riguardo questa telenovela del prolungamento di contratto che andava avanti da un po’ di tempo.

Non sono stati svelati i dettagli dell’affare, ma sembra già tutto deciso riguardo ciò che accadrà. Infatti, ci sono novità per quello che può accadere già la prossima estate, con diverse società intenzionate a puntare su Osimhen e portarlo via da Napoli per un prezzo di mercato giusto al momento, considerando la crescita del giocatore e ciò che ha fatto in questi ultimi anni. Nel contratto nuovo firmato dal giocatore e dal Napoli, dove lo stipendio raggiungerà circa 10 milioni di euro l’anno, ci sarebbe una clausola rescissoria inserita da oltre 100 milioni.

In merito a ciò che accadrà la prossima estate che si cerca di capire come andranno realmente le cose, con De Laurentiis che voleva tenere Osimhen e l’ha dimostrato, ora però può arrivare la cessione. Il suo agente ha confermato che in estate in base alle offerte che ci saranno si parlerà poi con calma con il numero uno del club partenopeo.