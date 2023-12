Esonero imminente, c’è un clamoroso ritorno in panchina

Esonero per l’allenatore, che paga gli scarsi risultati ottenuti nell’ultimo periodo e un rapporto con la piazza ormai compromesso. Ecco la decisione della società riguardo il sostituto, si tratta per un clamoroso ritorno.

Momento negativo per la squadra italiana che è reduce da una pesante sconfitta in campionato. Ecco perché la società ha messo nel mirino l’operato dell’allenatore, già in discussione nell’ultimo mese a causa dei risultati altalenanti. Il presidente, per questa ragione, sta trattando per il ritorno in panchina di un ex, molto amato dalla piazza e attualmente libero, senza contratto.

Ribaltone sulla panchina della squadra italiana. Il presidente è infuriato per l’ultimo risultato della squadra, che ha perso in caso per 4-0. Una sconfitta davvero pesante che compromette anche la classifica del club, che adesso è lontano dall’obiettivo di inizio stagione. Nonostante i tanti investimenti fatti in estate, la squadra in campo non ha raccolto i punti sperati. Ecco perché il presidente vuole invertire la rotta con il cambio d’allenatore.

Momento assai difficile per la squadra italiana, alle prese con una classifica molto complicata. Gli ultimi risultati negativi hanno compromesso il sogno promozione della squadra che, adesso, dovrà tentare una rimonta nel girone di ritorno che dovrà essere quasi perfetto. Ieri sera, al termine della partita è arrivata la notizia dell’esonero del tecnico che non s’è presentato davanti alle telecamere.

A parlare il direttore tecnico che ha ammesso le difficoltà della squadra e il malumore del presidente. Si attende solo l’annuncio riguardo il sostituto ma è tutto fatto per l’esonero dell’allenatore del Benevento Matteo Andreoletti. A pesare su questa decisione, la sconfitta in casa contro il Catania per 4-0. Adesso la dirigenza è a lavoro per individuare il profilo migliore, che dovrà raccogliere questa eredità e riportare entusiasmo all’interno dello spogliatoio.

Come riportato da Ottopagine, il presidente Vigorito dopo aver esonerato Andreoletti vuole riportare a Benevento Gaetano Auteri. Il tecnico siciliano è stato protagonista in passato della promozione dei giallorossi in Serie B. Ecco perché il patron potrebbe decidere di affidarsi ad una vecchia conoscenza, che conosce già molto bene l’ambiente, per tentare una risalita in classifica.

Ieri sera è arrivata la notizia relativa all’esonero di Andreoletti. Adesso si attende la notizia relativa alla nomina del nuovo allenatore del Benevento. Quest’oggi è previsto un incontro con Gaetano Auteri, che è atteso a Napoli per parlare direttamente con patron Oreste Vigorito e il direttore tecnico Marcello Carli. La società valuta anche altri profili anche se quello dell’ex Bari è uno di quelli graditi dalla proprietà.