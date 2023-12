Formula bianconera: dall’Inter alla Roma

Inter e Roma rivali sul mercato per quanto riguarda un profilo europeo davvero molto interessante. Mourinho e Inzaghi devono fronteggiare l’insidia bianconera

Il mercato di gennaio è l’occasione per trovare buoni affare per chi ha soldi da investire, ma anche una finestra piuttosto complessa per chi deve operare solo con prestiti e soluzioni low cost. Nerazzurri e giallorossi vorrebbero affondare il colpo per uno dei talenti migliori in circolazione ma hanno di fronte il muro della Premier.

Tempo di mercato per i club europei, con la finestra invernale che sta per aprirsi ufficialmente. Contatti e trattative non vanno mai in letargo ma ora è arrivato il momento di concretizzare il lavoro svolto negli ultimi mesi. In Italia, con tutte le ristrettezze economiche presenti (alle quali si aggiungerà il taglio del Decreto Crescita) si cercano soluzioni low cost, possibilmente prestiti. Inter e Roma sono tra i club che devono fare qualcosa per accontentare i propri allenatori.

Inzaghi ha bisogno di un esterno destro, dopo aver perso per almeno tre mesi Cuadrado. Mourinho dal canto suo deve far fronte alla partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa e ai continui problemi di Smalling, con un centrale difensivo che dovrà per forza sbarcare a Trigoria. Giallorossi e nerazzurri sono anche proiettati a giugno, cercando di scovare dei giovani talenti da lanciare per il futuro.

Proprio a proposito di esterni, uno che faceva impazzire interisti e romanisti è Amar Dedic, bosniaco classe 2002 del Salisburgo.

Roma e Inter beffate: per Dedic è sfida Newcastle-Chelsea

Dedic è un terzino destro di grande qualità e quantità, in grado di giocare anche a sinistra e di spingere su tutta la fascia per 90′. Il suo rendimento con il Salisburgo non è passato di certo inosservato e ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Dall’Arsenal al Barcellona, passando proprio per l’Inter, hanno fatto un sondaggio per lui, ma chi è andato in modo più convinto è stata la Roma.

Tiago Pinto aveva provato a portarlo in Italia già la scorsa estate, ma le richieste elevatissime del club Red Bull (circa 25 milioni di euro) hanno fatto desistere ogni tentativo. A piombare su Amar Dedic sono stati ultimamente i club di Premier League e in particolar modo il Newcastle. Anche il Chelsea ha seguito da vicino il ragazzo, mandando dei propri osservatori in Austria.

Per Eddie Howe può essere la soluzione ideale per prendere l’eredità di Trippier e per questo non vorrebbe lasciarselo sfuggire. Il fatto che l’agente sia lo stesso di Joelinton può avvantaggiare la trattativa. Quest’anno per il bosniaco sono già arrivati cinque gol e tre assist in 25 presenze, a testimonianza di uno stato di forma pazzesco.

