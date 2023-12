Juventus grandi firme: incasso da 50 milioni e doppio colpo a zero

La dirigenza bianconera al lavoro sul mercato: occhio soprattutto ai nomi e alla strategia per portarli a Torino

La stagione della Juventus è stata, finora, piuttosto positiva. Certo, non giocare le coppe e non avere impegni extra-campionato gioca un ruolo fondamentale nella costruzione di una stagione vincente, ma il secondo posto occupato dai bianconeri sembra il segnale della ripresa bianconera.

Dopo la debacle dell’anno scorso, settimi in classifica e fuori dalle coppe, gli uomini di Max Allegri sembrano di nuovo in corsa per qualcosa di concreto. Ecco allora che la società sta lavorando per portare a Torino degli innesti, soprattutto a centrocampo dove le squalifiche di Fagioli e Pogba hanno lasciato un buco pesante fin da inizio anno. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno studiando la situazione con un occhio particolare alle casse bianconere.

Per questo motivo nel mirino ci sono un paio di giocatori che potrebbero arrivare alla Juventus a parametro zero, approfittando del contratto in scadenza a giugno 2024, e risparmiare così soldi pur mantenendo un livello alto di innesti in squadra. Per farlo, però, c’è bisogno di sacrificare qualcuno per accumulare le risorse necessarie.

Juventus, Giuntoli e Manna pensano a due nomi: ecco chi sono

La dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino Piotr Zielinski e Felipe Anderson. Il polacco ha un contratto in scadenza a fine stagione, e non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento con il Napoli e a giudicare dalle ultime parole di De Laurentiis sembra sempre più difficile che lo troverà. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter, al momento favorita, che potrebbe offrirgli un contratto piuttosto sostanzioso, ma i bianconeri hanno in mente una strategia.

Stesso discorso per Felipe Anderson, che vive un momento di stop per quanto riguarda il rinnovo e che sta iniziando a guardarsi intorno, e in questo caso il club bianconero potrebbe ritrovarsi in una posizione di vantaggio essendosi mosso prima delle altre.

Per arrivare a loro due, portando a Torino due centrocampisti che sarebbero sicuramente utili ad Allegri, la Juventus starebbe pensando di sacrificare Iling-Junior e Soulè. Il primo è alla ricerca di maggior spazio e quindi potrebbe accettare una nuova avventura, portando al suo club attuale una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro.

Soulè sta disputando un’ottima stagione al Frosinone, aumentando così il suo valore. La Juventus potrebbe arrivare ad incassare 30-35 milioni di euro per il giovane argentino, che al momento ha già segnato 6 gol con la maglia dei Canarini. Occhio alla finestra di mercato invernale, perché la Juventus potrebbe iniziare già da adesso a parlare con Zielinski e Anderson, che andrebbero a firmare un pre-contratto già a partire da febbraio.

