Marchisio vs Bernardeschi: il siparietto vi farà molto ridere

Claudio Marchisio e Federico Bernardeschi si sono resi protagonisti di un divertente siparietto social, con una parodia tutta da ridere

Molto carina la parodia che ha visto protagonisti nei giorni scorsi sui social Claudio Marchisio e Federico Bernardeschi. I due sono ex compagni di squadra nella Juve, dove hanno giocato insieme solo nella stagione 2017-18 ma evidentemente abbastanza per mettere su un rapporto solido e di amicizia.

Era l’ultimo anno in bianconero da parte dell’ex centrocampista, l’ultima stagione a Torino prima di approdare allo Zenit l’anno successivo e da lì smettere. Il primo dei suoi cinque campionati alla Juve, invece, del fantasista arrivato dalla Fiorentina. I due hanno legato molto a vedere quanto è andato in scena su Instagram nei giorni scorsi. La parodia è davvero divertente.

Marchisio-Bernardeschi, la parodia è incredibile: siparietto social

Cosa è successo? L’ex giocatore di Fiorentina e Juventus, oggi al Toronto (con il campionato attualmente fermo per la pausa invernale) ha postato sul proprio account Instagram una foto che sicuramente sarà piaciuta molto alle sue fan. In poche parole il giocatore di Carrara è a torso nudo, con un pantaloncino anche abbastanza corto e per il resto mostra tutti i muscoli e gli addominali scolpiti. Un adone dei tempi moderni.

Tra i tanti commenti di fan in visibilio e ironici, c’è anche quello di Claudio Marchisio che proprio non è passato inosservato. L’ex centrocampista scherza citando un video diventato virale nei giorni scorsi che ha spopolato sui social. Questo il commento di Marchisio. “Entra? Entraa? Non può entrare. Ciao mitico”, scherza l’ex prodotto giovanile dei bianconeri.

Anche la risposta di Bernardeschi è tutta da ridere: “Non entraaa! Grande amico mio”. Il tutto coronato da alcune emoji che ridono. La battuta tra i due non passa inosservata ai fan che commentano a loro volta, soprattutto tra i tifosi della Juve osannando i due ex.

Nemmeno a dirlo, il commento più gettonato, da parte degli juventini è quello relativo alla possibilità di rivedere il “Berna” in maglia bianconera. “Torna alla Juve”, scrivono in molti, ma non tutti sembrano essere d’accordo. Il suo futuro, al momento, è ancora al Toronto dove però le cose non stanno andando bene e, al pari dell’altro italiano presente in rosa ovvero Lorenzo Insigne, un rientro in Europa e in Italia in una delle prossime sessioni di mercato è altamente probabile per l’ex Fiorentina.

Ma nonostante tutto l’ironia sembra non mancare a Federico e ai suoi ex colleghi. Questo che vi abbiamo appena mostrato è il video-parodia al quale Claudio Marchisio faceva riferimento. Ma siamo sicuri che lo conoscete già!

