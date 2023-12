Milan, guaio Tomori: c’è la lesione, i tempi di recupero

Si è lesionato Tomori, l’infortunio è più serio del previsto. Secondo quanto riferito in giornata, sono stabiliti i tempi di recupero.

È successo nel corso di Salernitana-Milan quando, il calciatore che ha pure segnato il gol del momentaneo vantaggio, si è poi infortunato con condizioni che oggi, attraverso gli esami strumentali, sono risultate pessime considerando quella che è la lesione annunciata.

Come svelato questa mattina, nel giorno della vigilia di Natale, Tomori starà fuori per diverse partite. Il motivo è legato agli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione alla gamba destra.

Milan, infortunio Tomori: pessime notizie, salterà diverse partite

C’è la lesione, che obbliga dunque il difensore inglese a restare fermo ai box per diverse partite.

Stefano Pioli, nel corso di questa prima parte di stagione, si è praticamente trovato a dover adattare calciatori fuori ruolo, con Krunic che si è trovato in difesa e Theo Hernandez come centrale della stessa, con la linea a quattro che ha visto poi un altro esterno sul versante mancino.

Ora è il turno di Tomori che dopo Thiaw e gli altri, ha dovuto alzare bandiera bianca nella sfida all’Arechi, non potendo concludere il suo match per un infortunio di natura muscolare. L’infortunio di Tomori si è rivelato più serio del previsto perché si tratta per lui di una lesione al bicipite femorale.

Infortunio Tomori: i tempi sono lunghissimi, annunciate le condizioni

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Tomori le cose sono serie, legate al suo infortunio. Il difensore del Milan ed ex Chelsea avrebbe rimediato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Un infortunio simile a quello riportato di recente da Thiaw, con i tempi di recupero lunghissimi anche per il centrale inglese. Una notizia pessima per il Milan perché il club rossonero sarà ora costretto ad intervenire sul mercato, per risolvere i problemi legati ad un organico sfaldato per Stefano Pioli o per chi ci sarà in panchina al suo posto, in caso di esonero.

Ultime Milan: quanto starà fuori Tomori? Le partite che salterà

Salterà diverse sfide, nel momento più delicato del Milan, il centrale Tomori. I tempi di recupero sono di circa due mesi, periodo che non vedrà Tomori in campo a San Siro, con le diverse sfide in casa rossonera che non lo avranno da protagonista in campo. Tra le diverse, fino a febbraio, quella con la Roma tra i big match da scontro diretto per un piazzamento in Champions, che si giocherà a gennaio, oltre alla sfida di Coppa Italia – sfida delicatissima vista la situazione vissuta da Inter e Napoli eliminate da favorite sulla carta – contro il Cagliari.