Nadal l’ha mostrata a tutti: ce l’ha solo lui

Rafa Nadal svela un segreto incredibile: solo lui è in possesso di un cimelio preziosissimo e desiderato da tantissimi tifosi

Rafael Nadal sorprende ancora una volta tutti. In questo caso, però, non con un incredibile colpo sul campo da tennis, né con qualche novità particolare inerente la sua carriera, il suo ritorno in campo ormai prossimo o un suo presunto ritiro alla fine del 2024. Stavolta Rafa ha voluto puntare su altro e ha rivelato al mondo intero un segreto incredibile: possiede un cimelio dal valore inestimabile.

Come sanno bene i suoi tifosi, Rafa non è solo un fuoriclasse assoluto del mondo del tennis, uno dei più grandi campioni che questo sport abbia mai regalato. È anche un inguaribile amante dello sport in generale. Oltre al tennis, ama il golf, il basket, l’atletica, i motori e soprattutto il calcio. E lo ha dimostrato più volte.

Tifoso sfegatato del Real Madrid, squadra di cui un giorno potrebbe anche diventare il presidente, custodisce gelosamente un cimelio d’inestimabile valore che gli è stato regalato da chi del Real è stato per anni il più grande rivale, se non addirittura un vero incubo: Leo Messi, leggenda vivente per i tifosi del Barcellona (e non solo).

Messi, super regalo a Nadal: il tennista spagnolo mostra a tutti la sua ‘reliquia’

Collezionista di cimeli sportivi, Nadal ha creato nel corso degli anni un vero e proprio museo nella sua Academy a Manacor in cui custodisce tutti i cimeli più preziosi che gli sono stati donati dai grandi protagonisti del mondo dello sport.

Al suo interno è conservata una maglia di Michael Jordan, le scarpette di Usain Bolt, quelle per lui davvero impagabili di Cristiano Ronaldo, e da qualche giorno anche un’altra ‘reliquia’ donatagli direttamente da Messi.

A mostrare l’ultima arrivata della sua collezione è stato lo stesso campione di Manacor attraverso un post sui social. Nonostante sia un cuore madridista, Rafa è stato infatti omaggiato dalla Pulce argentina con una delle maglie che ha indossato durante il trionfale Mondiale in Qatar del 2022.

Una casacca dal valore inestimabile, resa ancora più unica da una splendida dedica con autografo scritta di suo pugno da Leo, che non ha mai nascosto la sua ammirazione e anche il suo affetto per un campione del mondo dello sport che nel corso degli anni è riuscito a farsi amare e rispettare da tutti, a prescindere da rivalità e fede calcistica.

Anche per questo motivo, subito dopo averla ricevuta, Nadal ha voluto consegnarla al suo museo, per rendere la sua collezione personale ancora più preziosa e soprattutto per metterla al sicuro da perdite, furti o mille altri inconvenienti che possono capitare all’interno delle musa domestiche.