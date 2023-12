Napoli, scoppia il caso Mazzarri: rottura in vista, il retroscena

Continua la crisi del Napoli in campionato, uscito sconfitto anche ieri dallo Stadio Olimpico da una Roma tanto brutta quanto cinica. L’ambiente oramai è a pezzi, ed a quanto neanche Walter Mazzarri è riuscito a mettere mano ad una situazione che potremmo dire essersi palesemente dimostrata più grande di lui e della sua esperienza.

Quanto successo nel post partita di ieri ne è poi la lampante conferma, visto che sarebbe scoppiato un vero e proprio caso attorno a come l’allenatore del Napoli si è comportato. Retroscena importante che spiega tutto il momento del Napoli, e che insito potrebbe avere un significato ancora più importante e che potrebbe riguardare una prematura rottura fra le parti.

Napoli, scoppia il caso Mazzarri: il retroscena

Il Napoli non vince neanche a Roma e scivola sempre più giù in classifica, mettendo ancora di più in luce gli errori di programmazione fatti in estate da Aurelio De Laurentiis e dirigenza. Con il ritorno in panchina di Walter Mazzarri, società e piazza speravano che le cose potessero cambiare dopo il terremoto Rudi Garcia, ma ad un mese da questo cambiamento niente sembrerebbe essere migliorato, anzi, le cose starebbero prendendo una piega inaspettata.

Stando alle ultime notizie, infatti, sarebbe scoppiato il caso Mazzarri in quel di Napoli, situazione che pronosticherebbe una rottura addirittura già nell’immediato, anche se questo scenario al momento è puramente utopia a dire la verità.

Ma cosa porterebbe a credere questo? Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, completamente a sorpresa l’allenatore del Napoli ieri notte è tornato dalla trasferta di Roma in taxi e non con la squadra in pullman, scatenando ilarità e preoccupazione nell’ambiente facendo pensare ad una possibile tensione col gruppo squadra.

Mazzarri torna a Napoli in taxi: ecco perché

Walter Mazzarri ieri notte è tornato a Napoli in taxi. Molti credevano che l’ambiente si fosse già sfociato, altri invece parlavano di un ritardo del tecnico nei programmi del club che lo hanno portato a perdere il pullman di ritorno. Alla fine non è nessuna di queste cose che ha creato solo dell’allarmismo, visto che è stato lo stesso Mazzarri a voler tornare in taxi a Napoli per motivi personali personali legati a dei familiari.

Nessun caso, dunque, anche perché il club era regolarmente a conoscenza di questa necessità.

Nessun caso: Mazzarri oggi a lavoro col Napoli

Allarmismi inutili in quel di Napoli, anche perché non è scoppiato nessun caso dalle parti di Castelvolturno, almeno per ora. A confermare questo lo stesso club questa mattina, che ha anche fatto sapere che questa mattina Walter Mazzarri era regolarmente in campo a dirigere l’allenamento della vigilia.