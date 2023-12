Roma, scelto il difensore: Mourinho al settimo cielo

Mourinho può davvero esultare: la Roma sta per regalargli un difensore di grande livello, arriva già a gennaio.

La Roma ha assolutamente bisogno di intervenire sul mercato a gennaio per mettere a posto il suo reparto difensivo. Chris Smalling non riesce a recuperare dall’infortunio al tendine che lo ha costretto a saltare quasi tutta la prima parte di stagione, tanto che alcuni rumors trapelati nei giorni scorsi parlavano di un possibile rientro a fine febbraio o addirittura in primavera.

Ma non è tutto, perché molto presto Mourinho dovrà fare a meno anche di Evan N’Dicka, dato che il centrale 24enne dovrà rispondere alla convocazione della Nazionale ivoriana per la Coppa d’Africa. Lo Special One si troverà quindi in emergenza in difesa per diverse gare e per questo ha chiesto alla dirigenza di intervenire sul mercato, possibilmente puntando su un difensore capace di garantire il giusto mix di qualità ed esperienza.

Negli ultimi giorni si è parlato parecchio di un possibile arrivo nella Capitale – sponda giallorossa – di Leonardo Bonucci, che sembra ormai essersi stufato dell’avventura con l’Union Berlino (oltretutto, almeno finora, davvero fallimentare). Tuttavia, secondo quanto riportato anche da Calciomercato.com, pare che il vero obiettivo della Roma sia un altro.

Roma: Mourinho sorride, arriva il rinforzo richiesto

In vista della finestra di mercato invernale la Roma vuole infatti mettere a segno un grande colpo dalla Premier League. Si tratta di Eric Dier, il 29enne difensore del Tottenham che all’occorrenza può essere impiegato anche come terzino o centrocampista difensivo.

Dier è alla decima stagione con gli Spurs ma con l’arrivo di Ange Postecoglou il suo spazio tra i titolari si è drasticamente ridotto: basti pensare che finora ha collezionato solo due presenze in stagione.

Il tecnico australiano ha praticamente messo ai margini Dier e per questo l’ipotesi che il giocatore non rinnovi il suo contratto con il Tottenham – in scadenza a fine stagione – è ormai divenuta una certezza. Sul difensore inglese si registra un interesse concreto da parte di diversi club, anche se le ultime indiscrezioni dicono che in prima fila ci sarebbe proprio la Roma.

I giallorossi vogliono portarlo nella Capitale già a gennaio e hanno avviato i contatti con gli Spurs per capire la fattibilità dell’operazione: il Tottenham potrebbe infatti accontentarsi di un semplice indennizzo. L’inglese è il profilo preferito di Mourinho: il coach portoghese ha già avuto modo di allenarlo durante la sua esperienza a Londra e ha dato subito l’ok per il trasferimento.