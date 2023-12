Trattativa avanzata: la Juventus chiude l’affare in Serie A

Una trattativa avanzata con la Juventus grande protagonista : il club bianconero sembra intenzionato a chiudere l’affare di mercato

La Juventus vuole essere grande protagonista in questa stagione e sono due gli obiettivi, la Coppa Italia (l’ottavo sarà contro la Salernitana) e il campionato dove, non giocando le coppe, i bianconeri hanno un vantaggio importante rispetto ai nerazzurri.

Per raggiungere questi obiettivi sarà fondamentale il mese di gennaio e il conseguente mercato invernale dove la società vuole chiudere diverse operazioni in entrata e in uscita. Nel primo caso bisogna fare attenzione al centrocampo (serve un nuovo innesto per regalare ad Allegri una risorsa in più) e all’attacco. Per quanto riguarda le uscite invece bisogna tenere in forte considerazione l’asse con il Frosinone: nell’ultima sessione estiva di mercato, la società neopromossa ha acquistato in prestito Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge.

I tre giocatori, grazie ad un tecnico come Di Francesco, stanno disputando un campionato estremamente positivo e vogliono risultare determinanti per la salvezza del club. A gennaio le due società potrebbero tornare a dialogare con l’obiettivo di regalare al tecnico ex Roma un altro giovante di grande talento, con l’obiettivo di valorizzare anche lui e riportarlo alla base con un’esperienza di crescita importante che di sicuro servirà a un ragazzo di 18 anni.

Frosinone-Juve, altra operazione in chiusura: piace Dean Huijsen

Stando a quanto riportato da Momblano a Juventibus, è in stato decisamente avanzato l’operazione che può portare (in prestito secco) Dean Huijsen al Frosinone. Classe 2005, parliamo di un difensore centrale impiegato, negli ultimi minuti di gara, nel match di San Siro contro il Milan. Prestazione decisamente positiva dove ha messo in mostra qualità importanti facendo capire di avere i crismi per imporsi a grandi livelli.

Il suo eventuale arrivo al Frosinone rappresenterebbe una svolta importante all’interno della carriera di Huijsen. Il club sta dimostrando di saper lavorare molto bene con i giovani facendoli crescere sotto tutti i punti di vista: ricordiamo inoltre come a livello difensivo Di Francesco ha assolutamente bisogno di un nuovo innesto viste le difficoltà delle ultime settimane.

Prima sul campo, con il match della diciassettesima giornata fondamentale per entrambe le squadre e i loro rispettivi obiettivi, poi il mercato e il possibile trasferimento del centrale dalla Juve al Frosinone.

L’asse tra queste due società si fa sempre più intenso e bisogna anche aggiungere la forte probabilità che Allegri e Di Francesco si incontrino anche nei quarti di Coppa Italia qualora i bianconeri dovessero eliminare la Salernitana, missione certo non impossibile.