Tutto fatto, addio Serie A: affare da 25 milioni di euro

L’operazione può considerarsi conclusa, manca solo l’ufficialità: ecco chi lascerà il campionato italiano nelle prossime ore

Tira aria di cambiamento in casa Napoli, dopo un inizio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative, ‘condito’ dalla clamorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano del Frosinone.

Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha preso coscienza della necessità di rinforzare la squadra ed ha messo in moto i suoi uomini mercato, chiedendogli non solo di individuare profili che possano fare al caso della causa partenopea ma anche di piazzare alcuni calciatori scontenti nello spogliatoio.

Restando sul tema cessioni, sono diversi gli azzurri in procinto di salutare il capoluogo campano. Su tutti c’è Eljif Elmas, centrocampista macedone grande protagonista nel Napoli di Luciano Spalletti scivolato poi nel dimenticatoio con Rudi Garcia prima e Walter Mazzarri poi. Il classe ’99 di Skopje, infatti, ha finora racimolato un totale di 16 presenze per appena 477 minuti tra campionato e Champions League.

Napoli, manca solo l’ufficialità per l’addio di Elmas: dettagli e cifre

Elmas andrà via, questo è poco ma sicuro. Ad attenderlo c’è la Bundesliga, dove militerà indossando la maglia del Lipsia, club che lo aveva cercato anche durante la scorsa estate. Ai fini della chiusura dell’affare sono già stati definiti tutti i dettagli e manca solo l’ufficialità affinché il macedone possa essere considerato un ex azzurro.

Il primo a lanciare questa notizia è stato qualche giorno fa l’esperto di mercato Sky, Fabrizio Romano, il quale dava la trattativa in fase di decollo dal 19 dicembre su una base economica di 25 milioni di euro. A confermare l’indiscrezione è arrivata nella mattinata di venerdì l’intervista rilasciata da De Laurentiis a Il Corriere dello Sport.

“Elmas è già venduto“, ha annunciato il patron partenopeo ai microfoni del noto quotidiano. Poi ha spiegato il motivo dell’addio osservando: “È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti”. Insomma, manca davvero solo l’ufficialità per la cessione dell’ex Fenerbahce, che intanto, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, è già volato in Germania per svolgere le visite mediche e ha posato insieme al suo agente, George Gardi, mentre firma il contratto con il Red Bull Lipsia.

Tornando invece al tema acquisti, con l’addio del buon Eljif, il Napoli avrà 25 milioni di euro in più da reinvestire. “Almeno tre operazioni. Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due”, ha affermato De Laurentiis nella stessa intervista. Da capire quali saranno i profili presi in considerazioni.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI