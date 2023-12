Duello in Serie A, colpo a sorpresa a gennaio

Le big della Serie A continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato: a gennaio può arrivare il top player, duello a distanza

Un nuovo innesto di qualità sorprendendo davvero tutti. Un affare sensazionale con il suo possibile arrivo in Serie A già a partire da gennaio. La sessione invernale regalerà sicuramente acquisti da urlo, ecco l’intreccio decisivo per puntellare le rose delle big d’Italia.

Un momento decisivo per pensare a nuovi colpi importanti a partire da gennaio. Tanti i movimenti in Serie A nella sessione invernale per pensare ad incrementare il tasso tecnico con innesti di spessore. Pronti già per il presente, ma funzionali soprattutto per il futuro: ecco l’affare possibile con le big italiane pronte a soffiarlo alla concorrenza della Premier League. Un talento assoluto che sta incantando tutti già da tempo, ma ora potrebbe cambiare subito aria.

Serie A, colpo da urlo: può arrivare subito

Saranno giorni intensi per fiutare l’affare vincente. La Serie A potrebbe accogliere nuovi talenti di livello internazionale per puntare nuovamente alle zone alte della classifica.

Juventus e Napoli sono ormai da tempo sulle tracce del talentuoso giocatore francese del Lione, Rayan Cherki, pronto a fare le valigie dicendo addio alla Ligue1. Il classe 2003 non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto con il club transalpino per volare in Serie A con una nuova avventura suggestiva.

Il Lione non ha vissuto una prima parte di stagione da urlo con tanti club che si sono mossi per l’affare da urlo. Di origine algerina, è al momento centrale nel progetto dell’Under 21 francese. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2025 e così potrebbe esserci una cessione anticipata. A gennaio potrebbe essere anche anticipata la sua partenza per scrivere un nuovo capitolo nella sua giovane carriera. Juventus e Napoli non intendono stare a guardare per puntare sempre al massimo puntellando le rispettive rose a disposizione di Allegri e Mazzarri.