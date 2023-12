Calciomercato Inter, Marotta a pezzi: affare con la big

L’Inter rischia di perdere l’obiettivo di mercato con Marotta costretto ad arrendersi di fronte all’inserimento della big di Premier

Passo falso in Coppa Italia per i nerazzurri: gli uomini di Inzaghi hanno perso due a uno il proprio ottavo di finale contro il Bologna. I rossoblù si sono imposti ai tempi supplementari dopo aver rimontato l’iniziale svantaggio. La sconfitta contro Zirkzee e compagni non cambia il giudizio su una squadra con il mirino puntato sul campionato, obiettivo principale di stagione.

Il vero problema, per l’Inter, è che non sembra essere un periodo particolarmente fortunato: oltre alla sconfitta di San Siro, i nerazzurri rischiano di dover alzare bandiera bianca anche dal punto di vista del mercato. Nella prossima sessione estiva, la dirigenza vuole rinforzare il centrocampo di Inzaghi con innesti di assoluta qualità.

Tra i giocatori monitorati troviamo Tomas Soucek: l’Inter segue da diverso tempo il giocatore considerando anche la scadenza di contratto il prossimo trenta giugno. Centrocampista tecnico, abile nel gioco aereo e in grado di ricoprire sia il ruolo di mediano sia quello di trequartista. Tra le sue caratteristiche non possiamo non menzionare la sua capacità nell’inserimento alle spalle della difesa avversaria.

Nella stagione in corso ha realizzato sette gol e un assist tra tutte le competizioni. Giocatore che si inserirebbe perfettamente nel sistema di gioco di Inzaghi offrendo diverse soluzioni all’interno della partita. I nerazzurri però devono fare i conti con la concorrenza.

Inter piace Soucek: pericolo Premier League

La scadenza di contratto il prossimo trenta giugno rende Tomas Soucek un profilo appetibile per diverse squadre. A tal proposito, l’Inter deve fare attenzione al Tottenham ma soprattutto al Manchester United pronte a chiudere il colpo a parametro zero. Le due big di Premier League possono offrire un ingaggio superiore rispetto a quello nerazzurro per convincere il giocatore. Il Tottenham scende in campo con il 4-2-3-1 mentre il Manchester United con il 4-3-3: Soucek si troverebbe perfettamente all’interno di entrambi i sistemi di gioco considerando la sua duttilità tattica.

Gli Spurs hanno un progetto molto interessante mentre i Red Devils stanno vivendo una stagione tra molti bassi e pochi alti e, in vista della prossima stagione, hanno come obiettivo quello di compiere una piccola rivoluzione in modo da tornare protagonisti. Il fascino della Premier League e la disponibilità economica dei club del massimo campionato inglese possono essere una montagna difficile da scalare per l’Inter nella corsa a Tomas Soucek.