Roma: è già finita, vanno via entrambi

Il progetto della Roma di Mourinho sembra arrivato ormai al capolinea, con la società pronta ad intervenire in maniera decisa.

Prossimi mesi decisivi per il futuro di alcuni giocatori come dello stesso allenatore, che sembra ormai destinato ad andare via. Ma non soltanto lui, perché in tanti hanno deluso e c’è già un’idea di quei nomi che andranno via a fine anno. Adesso la società è pronta a puntare sui propri giovani come ha scelto di fare l’allenatore.

Si proverà a cambiare totalmente progetto dal prossimo anno, perché c’è la sensazione di insoddisfazione all’interno della società che ha investito tanto in questi anni per provare ad ottenere risultati forti con la Roma che però non è riuscita a conquistare ciò che desiderava con un ritorno in Champions League.

Calciomercato Roma: via alle cessioni

Già tra il mese di gennaio e la prossima estate ci saranno diversi movimenti in casa Roma per quanto riguarda le cessioni di quei giocatori che non rientrano più nel progetto. Ci sarebbero tanti che hanno deluso la società e non solo, per questo motivo già si valuta l’addio di alcuni di questi pronti a cambiare squadra e trovarsi una nuova sistemazione. Ci sono delle novità importanti che riguardano ciò che accadrà nel giro dei prossimi mesi.

Pronta una rivoluzione interna per la Roma che cercherà di piazzare al meglio in uscita alcuni di questi giocatori arrivati in questi anni e che non hanno inciso come ci si aspettava. Tanti gli affari conclusi in entrata da parte del club giallorosso che però ha potuto togliersi le soddisfazioni migliori solo con una parte di questi giocatori. Qualcosa potrebbe muoversi da un momento all’altro con alcuni calciatori che sembrano destinati a lasciare la Roma anche se arrivati da poco.

Aggiornamenti di calciomercato da parte de La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda le strategie della società capitolina che sta cercando già ora di portarsi avanti con dei programmi per le scelte che verranno prese su alcuni giocatori arrivati anche solo qualche mese fa l’estate scorsa. Tra questi ci sono anche Houssem Aouar e Evan Ndicka che non convincono e possono lasciare la Roma. Questi giocatori non sembrano essersi integrati al meglio nel progetto e per questo motivo possono seriamente andare via in base a ciò che arriverà dal mercato. Servono offerte convincenti per far si che possano essere venduti.