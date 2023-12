Occasione dalla Spagna: colpo in difesa, arriva a parametro zero

Il calciomercato è oramai è alle porte, e per come si sono messe le cose si prospetta essere una sessione particolarmente movimentata in Serie A, almeno per alcuni club. Sì, perché mentre gran parte delle società cercheranno di rinforzarsi a gennaio, altre invece programmeranno la prossima estate andando alla ricerca di qualche opportunità di mercato.

Ovviamente stiamo parlando di operazioni low cost, ma è giusto non lasciarsi ingannare, visto che in questa categoria rientrerebbero i nomi di alcuni giocatori di spessore. L’esempio lampante è quello del difensore, uno dei migliori nel suo ruolo, che potrebbe arrivare in Serie A dalla Spagna in un’operazione a parametro zero.

Occasione dalla Spagna: il difensore arriva a parametro zero

Importanti novità arrivano in merito ad alcuni movimenti di calciomercato in Serie A, visto che alcuni club starebbero già valutando qualche opportunità da sfruttare in vista della prossima stagione. Sono tanti i giocatori che rientrano in questa categoria, come ad esempio il difensore, con il contratto in scadenza al termine della stagione ed ancora lontano da ogni dialogo di rinnovo con l’Atletico Madrid.

Dal canto loro i Colchoneros starebbero sondando tutte le soluzioni valide per trattenere il ragazzo, che a quanto pare non starebbe però neanche valutando l’idea di rimanere all’Atletico per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura. Essendo comunque un profilo di un certo blasone, il nome del difensore sarebbe finito nel mirino dei principali club europei e mondiali, ma sembrerebbe essere l’Italia la destinazione perfetta per il proseguo della sua carriera.

I club di Serie A potrebbero dunque sfruttare il fatto che Mario Hermoso sia in scadenza per ingaggiarlo a parametro zero, evitando così anche di sborsare i 25 milioni di euro (stando a dati Transfermarkt), per il suo cartellino. A riportarlo è TMW.

Serie A, occasione Mario Hermoso: ecco a chi servirebbe

Ad oggi il rinnovo di Mario Hermoso con l’Atletico Madrid è complicato, ed è per questo che lo spagnolo rientrerebbe nelle ghiotte opportunità di mercato che alcuni club non dovrebbero lasciarsi scappare per nessun motivo. Da tempo nel mirino della Juventus, nella prossima stagione il difensore spagnolo potrebbe vestire la maglia bianconera e creare un “tridente” di difesa bello roccioso con Bremer e Danilo, ma l’incredibile rendimento di Gatti potrebbe far cambiare i piani della Vecchia Signora.

Ed ecco che a questo punto lo spagnolo potrebbe entrare anche nel mirino di Napoli, Milan ed Inter, con i nerazzurri che più di altri potrebbero chiedere informazioni per Mario Hermoso, soprattutto nel caso in cui le trattative con Tiago Djalo dovessero complicarsi.

Futuro Hermoso: il punto fra Serie A e rinnovo

Mario Hermoso potrebbe essere il colpo d’effetto a parametro di zero di qualche club di Serie A, ma occhio che non è scontato il fatto che lo spagnolo non rinnovi con l’Atletico Madrid. Dopo la scorsa complicata stagione, il difensore ex Espanyol ha riconquistato la fiducia di Simeone e la titolarità nei Colchoneros, motivo per il quale nelle prossime settimane la società madrilena potrebbe avviare i dialoghi per questo fantomatico rinnovo.

Il tutto, a questo punto, potremmo dire che dipenderà dalla volontà dello stesso Hermoso, che ha l’ultima parola, nonché quella più importante, sul suo futuro. Staremo a vedere.