De Zerbi, problemi al Brighton: torna subito in Italia

Roberto De Zerbi non è più felice in Premier League. La favola del Brighton potrebbe presto concludersi. Secondo quanto riportato da skysports.uk, l’avventura del tecnico italiano in Premier League potrebbe concludersi prima del previsto. L’allenatore, infatti, sarebbe frustrato dalla politica di mercato del Brighton, per tale motivo un addio in anticipo rispetto al contratto dell’ex Sassuolo non è da escludere.

De Zerbi, problemi al Brighton: le ultime

Roberto De Zerbi potrebbe lasciare a breve la Premier League. Il tecnico italiano, definito da molti come il naturale erede di Pepe Guardiola, sarebbe scontento della politica societaria del club inglese. Per questo motivo non è da escludere un addio.

Gli ultimi risultati non soddisfacenti del Brighton potrebbero indurre il tecnico italiano a dire addio al club. Su di lui diversi club, anche inglesi.

Roberto De Zerbi, infatti, è osservato e seguito da alcuni dei migliori club d’Europa, costa normale perché è uno dei migliori manager della Premier League. Il suo futuro potrebbe essere in un top club inglese, italiano o addirittura spagnolo visto che l’allenatore è seguito anche in Liga.

De Zerbi va via: dove allenerà

In Italia il nome di Roberto De Zerbi è stato accostato alla panchina del Milan. I rossoneri, infatti, a fine stagione quasi certamente diranno addio a Stefano Pioli e cercano un nuovo tecnico. De Zerbi sarebbe ad oggi il primo della lista del Milan ma attenzione anche alle sorprese. Tra queste il Napoli, oggi di Mazzarri che è legato al club azzurro da un contratto fino al termine della stagione. De Zerbi, che a Napoli ha giocato e vinto un campionato di Serie B, non ha mai nascosto il suo rapporto speciale con ADL.

Ma anche all’estero le opzioni non mancano. In caso di addio di Carlo Ancelotti alla panchina del Real Madrid, il nome di Roberto De Zerbi è stato accostato anche ai Blancos. Da un tecnico italiano ad un altro. Certo, puntare su De Zerbi per il Real Madrid significherebbe aprire un nuovo ciclo e prendere un allenatore “giochista” che si troverebbe a dover gestire per la prima volta tanti dei migliori talenti al Mondo in uno spogliatoio. L’ultime idea, invece, portai il nome del Manchester United. Con l’arrivo di nuovi investitori (ufficiale la firma di INEOS che ha comprato il 25% delle quote), il ManU cambierà molto anche in dirigenza. A breve arriverà Blanc come dg e la posizione dell’allenatore, visto l’attuale 8o posto in classifica, sembra oggi in discussione.