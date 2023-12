Ribaltone in panchina, Inzaghi cambia squadra: addio Serie A

A partire dalla prossima stagione Inzaghi potrebbe non allenare più in Serie A. L’allenatore italiano, infatti, sarebbe finito nel mirino di un importante club europeo, pronto a sedersi al tavolo con chi di dovere per riuscire a sistemarsi la panchina in vista della prossima stagione.

Ovviamente i tifosi sperano che Inzaghi possa rimanere alla guida del club anche il campionato che sarà, considerato l’ottimo impatto che l’allenatore ha avuto sulla squadra e sull’ambiente, ma l’impressione è che al termine della stagione ci sarà una separazione che porterà l’italiano a firmare con la squadra che ritiene più idonea per il proseguo della sua carriera.

Ribaltone in panchina: Inzaghi cambia squadra

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Inzaghi, che a partire dalla prossima stagione potrebbe essere alla guida di un nuovo club. Non stiamo parlando di Simone, saldamente sulla panchina dell’Inter, bensì di Filippo, che dunque potrebbe già salutare la Salernitana a fine campionato per intraprendere una nuova e stimolante avventura in carriera, alla guida di una delle società più antiche e vincenti d’Europa.

L’addio di Inzaghi ai granata è comunque scontato, cambiamento e non, visto che se le cose non dovessero cambiare da qui alle prossime settimane ci potrebbe essere anche l’esonero. Qualora dovesse arrivare questo dispiacere sportivo Inzaghi avrebbe comunque il futuro già ben delineato, visto che avrebbe una panchina pronta ad aspettarlo.

Stando infatti a quanto riportato da Sporx, in vista della prossima stagione il Besiktas starebbe pensando di portare in panchina Filippo Inzaghi, indicato essere dai media turchi l’ideale per risollevare le sorti delle Kara Katallar.

Besiktas: Inzaghi in lista, ma il preferito è un altro

Il Beşiktaş è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Calimbay, sia per il presente ma soprattutto per il futuro. Filippo Inzaghi rientrerebbe in questa lista, ma il fatto che sia sotto contratto con la Salernitana è un ostacolo non indifferente per le Kara Katallar, che avrebbero in lista altri nomi sui quali eventualmente puntare.

Fra i tanti valutati quello di Ole Gunnar Solskjaer sembrerebbe essere quello non solo quello più idoneo al caso, ma anche il più possibile, considerato il fatto che il norvegese è ancora libero dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Manchester United.

Besiktas-Inzaghi subito solo ad una condizione: ecco quale

Inzaghi potrebbe diventare subito il nuovo allenatore del Besiktas solo nel momento in cui Iervolino decidesse di interrompere seduta stante il suo vincolo lavorativo con la Salernitana. Il pareggio con Milan di venerdì sconto gli ha salvato la panchina, almeno per il momento, ma le cose da qui alle prossime settimane potrebbero cambiare, soprattutto se la formazione campana non dovesse tornare alla vittoria.