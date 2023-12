Calciomercato: Allegri ha scelto il centrocampista, arriva a gennaio

C’è una novità che riguarda il calciomercato della Juventus: i bianconeri sono in contatto per prendere un nuovo centrocampista, ecco il profilo scelto da Allegri.

Il mercato di gennaio sarà particolarmente movimentato tra le fila della Juventus. Tra nuovi arrivi e partenze, Giuntoli prepara la rivoluzione per rendere la rosa ancora più competitiva. Intanto, arriva un primo indizio sulla richiesta di Allegri che ha chiesto alla società di intervenire con un nuovo acquisto a centrocampo.

Dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli, c’è la necessità di prendere un nuovo centrocampista. La ricerca è già iniziata tempo fa, adesso Giuntoli e Manna dovranno chiudere per regalare ad Allegri un rinforzo importante in mezzo al campo.

Calciomercato Juventus: ecco la richiesta di Allegri a centrocampo

A fare il punto della situazione, riguardo il nuovo centrocampista Juve, è la redazione di Sky Sport che ha rilanciato la notizia relativa al sondaggio effettuato tempo fa dai bianconeri per il calciatore danese.

Secondo le ultime notizie di mercato, i bianconeri hanno sondato la disponibilità nel prendere Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. E’ il profilo di giocatore che, più di tutti, interessa ad Allegri che è rimasto folgorato dalla duttilità tattica del calciatore.

La novità, che interessa alla Juve, è la disponibilità del Tottenham nel cedere il calciatore a prezzo di saldo. Occasione d’oro, che Giuntoli e Manna non dovranno farsi sfuggire, nel prendere e portare alla Juventus Hojbjerg in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato: su Hojbjerg Juventus e Napoli

La concorrenza per il centrocampista danese, classe 1995, non manca. Il giocatore è uno di quei profili che interessa non solo alla Juventus ma anche al Napoli che è alla ricerca di un sostituto ad Elmas, che ha raggiunto un accordo con il Lipsia. Il macedone sarà in Germania nei primi giorni di gennaio 2024, agli azzurri andranno 25 milioni che saranno reinvestiti per prendere un difensore ed un altro centrocampista. Nella lista della spese del Napoli c’è anche Hojbjerg che interessa anche alla Juventus. L’operazione può decollare grazie alla volontà del Tottenham che è pronta a cedere il ragazzo anche in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.