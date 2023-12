Tensioni messe da parte: il presidente rinnova con l’allenatore

Svolta di calciomercato importante in Serie A con un presidente pronto a rinnovare il contratto del proprio allenatore. Ci sarebbero stati dei momenti di tensione ormai già risolti.

Perché la società ha voglia di provare a chiudere importanti firme per il futuro sia nei calciatori che nello staff che guiderà la squadra per i prossimi anni. Per questo si vuole provare a mantenere solido il progetto per dare continuità con i risultati soprattutto. Ora ci sono delle nuove notizie in merito alla mossa che si potrebbe fare per il prossimo anno.

Perché diversi sono gli allenatori in scadenza di contratto in Italia e che potrebbero anche cambiare totalmente il proprio futuro e la carriera se dovessero fare delle nuove scelte, così come anche la società. Ci sono ora delle nuove notizie in merito a quello che potrebbe accadere in Italia.

Calciomercato Serie A: pronto il rinnovo dell’allenatore

Tutto pronto per quello che può essere un rinnovo di contratto che in Serie A cambierebbe molto. Perché una società vuole provare a blindare il proprio allenatore ora dopo dei momenti di tensione che si sarebbero vissuti internamente. Ora è tutto messo alle spalle e c’è voglia di andare avanti insieme facendo risultati. Per questo motivo si prova a chiudere un’affare il prima possibile, come quello legato al futuro dell’allenatore.

A parlare è stato direttamente il presidente Urbano Cairo del rinnovo di Juric con il Torino. Il tecnico è in scadenza 2024 e potrebbe anche andar via al termine della stagione senza accordo. Per questo motivo ora si è esposto il presidente che è convinto di riuscire a blindarlo ancora per qualche anno. Prossime settimane già decisive in vista dell’anno nuovo e del progetto che i granata vogliono cercare di avviare sotto tanti punti di vista già lasciando il segno quest’anno.

Ma il rinnovo di Juric con il Torino non è l’unico che Cairo vuole chiudere. Perché il numero uno del club granata pensa anche a quella che è la sua rosa che vuole rinforzare, ma ancor prima di farlo dovrà confermare i migliori giocatori per tenerli ancora per diversi anni. E’ questo il motivo per cui si vuole provare a fare qualcosa di importante e si sta studiando una strategia per far restare tutti, dai nuovi arrivi come Zapata a quelli che già hanno dimostrato di essere dei fedelissimi ai colori granata come Buongiorno.