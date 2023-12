Juve, beffa di Giuntoli al Milan: arriva a prezzo di saldo

Il Football director dei bianconeri rompe gli indugi per il calciatore seguito anche dal Milan: colpo low cost in arrivo

Ci siamo. Ancora pochi giorni e finalmente la sessione invernale di calciomercato aprirà i suoi battenti. Già al lavoro da settimane per concludere positivamente quanto seminato nelle settimane addietro, i dirigenti di molti club continuano ad intensificare i loro colloqui in vista dell’arrivo anticipato di tutti quei profili degni di interesse.

Alcune situazioni, quelle legate a calciatori che hanno ancora il contratto in scadenza nel prossimo giugno e che non sembrano intenzionati a firmare il rinnovo, sono particolarmente fluide. Si va dal possibile accordo con l’entourage del free agent “to be” per un arrivo a costo zero dal prossimo 1 luglio, ai tentativi di anticipare l’acquisizione dello stesso subito, a gennaio, dietro il pagamento di un indennizzo che ovviamente non potrebbe essere così elevato.

Su questo terreno, Juventus e Milan si stanno sfidando per un centrocampista argentino che gioca in Liga. Curioso constatare come il club iberico che detiene il cartellino del sudamericano fino al 30 giugno, è lo stesso col quale il Milan è in trattativa per un altro giocatore in scadenza, che certamente diventerà rossonero a luglio, ma che Furlani spera possa approdare a Milanello prima.

La mossa di Giuntoli: Milan bruciato sul tempo

Anche in questo caso, come in altre situazioni analoghe, tutto si gioca sull’accettazione del piccolo conguaglio a favore, condizione necessaria per avere il profilo subito a disposizione per le prime gare del 2024.

Tra infortuni – anche di una certa gravità, come quello di Tommaso Pobega, ma anche Musah attualmente è out – e cessioni che ormai sembrano in dirittura d’arrivo, come quella di Rade Krunic al Fenerbahce, il centrocampo del Milan si è svuotato di interpreti. Basti pensare che per la gara contro la Salernitana Pioli ha convocato il classe 2005 Kevin Zeroli, centrocampista e capitano della Primavera di Abate, per avere delle alternative in panchina.



Il club rossonero era dunque intenzionato ad intensificare i colloqui con l’entourage di Guido Rodriguez, l’argentino del Betis che va in scadenza a giugno, per un possibile accordo da formalizzare quanto prima. La dirigenza meneghina non aveva però fatto i conti con altre necessità simili, nel settore di centrocampo, lamentate dalla Juventus. Che si è mossa in anticipoparlando direttamente col Betis e offrendogli un indennizzo economico per liberare il calciatore da subito.

Classico mediano davanti alla difesa, eccezionale rubapalloni capace anche di far partire l’azione da dietro con geometrie precise e puntuali, Guido Rodriguez sembra perfetto per le esigenze dei bianconeri. Il dirigente toscano ha tutta l’intenzione di bruciare sul tempo il ‘collega’ Furlani nella trattativa per uno dei pezzi pregiati del mercato invernale e non solo.

