Juve, che affare: il colpo arriva con lo scambio

La Juve, nelle prossime sessioni di mercato, ha un piano ben preciso: proporre uno scambio per arrivare al grande obiettivo

Il passo falso dell’Inter in Coppa Italia, con i nerazzurri eliminati dal Bologna agli ottavi di finale, ha dimostrato che i ragazzi di Inzaghi non sono imbattibili.

La sconfitta può aumentare la fiducia della Juventus in ottica scudetto: i bianconeri infatti sono in piena corsa per il titolo e possono giocarsi le loro chance fino alla fine. Sarà fondamentale il prossimo mercato di gennaio.

La dirigenza bianconera vuole rinforzare la rosa a disposizione di Allegri e il reparto su cui bisogna intervenire è il centrocampo dove il tecnico ha gli uomini contati. Sono diversi i giocatori monitorati dalla Juventus che deve capire bene il tipo di profilo da inserire in una rosa che ha l’obiettivo di vivere la seconda parte di stagione da protagonista. Uno degli obiettivi è Kalvin Phillips del Manchester City che, fino a questo momento, ha disputato dieci partite tra tutte le competizioni e non sembra essere al centro del progetto di Guardiola.

Oltre al centrocampista inglese, l’idea è rinforzare la mediana con diversi elementi con caratteristiche tecniche differenti, e tra questi c’è anche Andrea Colpani. Il classe 1999 piace e non poco alla Juventus: 6 gol in campionato e la capacità di essere fondamentale all’interno del sistema di gioco di Palladino. Giocatore tecnico, abile negli inserimenti, può essere impiegato sia come mezzala sia come trequartista. I bianconeri, per arrivare al talento del Monza, sembrano disposti a mettere sul piatto il cartellino di un centrocampista.

Juve, piace Colpani: la carta può essere Miretti

Nella scorsa sessione estiva di mercato, il Monza aveva messo gli occhi su Miretti. Il centrocampista bianconero ha realizzato un solo gol fino ad ora, in casa della Fiorentina. In dodici partite di campionato ha giocato 532 minuti senza mai disputare un match dall’inizio alla fine. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il classe 2003 potrebbe essere la chiave per arrivare a Colpani nel prossimo mercato invernale.

Una trattativa difficile da portare a termine considerando la volontà del Monza di non privarsi di un giocatori così importante nel bel mezzo della stagione. La classifica in Serie A lascia tranquilli in chiave salvezza ma la stagione è lunga e il club non ha nessuna intenzione di correre rischi: proprio per questo Colpani sembra destinato a restare fino al termine del campionato.

A gennaio dunque porte chiuse per la Juventus con la società bianconera pronta a fare un nuovo tentativo in vista del prossimo anno. Colpani piace e la dirigenza farà di tutto per acquistare il cartellino del giocatore.