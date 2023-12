Juventus, cambio di strategia: accettano il prestito di Vlahovic

Juventus, cambio di strategia per quanto riguarda il centravanti serbo. Un altro segno delle difficoltà nella gestione del giocatore.

Una questione da risolvere prima possibile, per il bene di tutti. Per quanto si cerchi di tenerlo nascosto e lontano da occhi indiscreti, la situazione legata a Dusan Vlahovic sta montando fino a diventare un problema serio dalle parti della Continassa.

IL centravanti serbo è stato l’ultimo ‘botto’ di mercato della Juventus di Andrea Agnelli. Il giovane strappato alla Fiorentina, dopo aver staccato un assegno da 80 milioni di euro, avrebbe dovuto rappresentare per la Juventus il dopo-Ronaldo. In tutti i sensi. Soprattutto in termini realizzativi.

La storia è stata ben diversa. Non tutto ciò di quanto sarebbe potuto essere e non è stato è demerito del classe 2000, ma è indubbio di quanto Vlahovic ci abbia messo del suo. Dopo due anni il centravanti bianconero dà ancora la sensazione di essere un corpo estraneo alla squadra.

Juventus, cambio di strategia per Vlahovic

Più passa il tempo, più la sua crisi realizzativa prosegue e più aumentano i problemi per la Juventus. Vlahovic inizia a pesare in maniera insostenibile. Sia in termini tecnici, dal momento che i suoi ‘non-gol’ pesano come macigni sui risultati della formazione di Massimiliano Allegri, sia, ed ancor di più, in termini economici.

In riferimento a Dusan Vlahovic e alla sua situazione che si è venuta a creare all’interno della Juventus, vi è un post sul profilo X di Juventus Mercato che, da un certo punto di vista, si può definire illuminante. Il testo del post recita che: “La Juve accetterebbe anche un’offerta di prestito per Vlahovic. L’ingaggio, vista la resa non può più essere supportato“. Un cambio di strategia della Juventus che sembra quasi la ‘soluzione estrema’ ad un problema che sembra non avere soluzione.

Dalla scorsa estate la Juventus ha cercato di ‘piazzare’ il suo centravanti, ma da un lato le elevate richieste economiche della società bianconera, giustificate dal fatto che la Juventus non poteva permettersi di realizzare una minusvalenza dalla cessione di Vlahovic, dall’altro il mancato accordo con il Chelsea relativo allo scambio con Lukaku, hanno fatto sì che il centravanti serbo rimanesse a Torino. Ora per il prestito si sarebbe proposto il Paris Saint Germain, ma la trattativa appare comunque molto in salita.

Alla Juventus temono ora che un’altra stagione negativa dell’attaccante serbo possa far crollare la sua valutazione. E se è vero che un classe 2000, è anche vero che da due anni il suo rendimento è crollato, anche a causa di frequenti problemi di natura fisica. Sembra quindi che a problemi si aggiungano problemi. E’ giunto il momento che la Juventus e Vlahovic trovino una soluzione definitiva. Qualunque essa sia.