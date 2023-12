La Ferrari è la prima: conto alla rovescia iniziato

Il conto alla rovescia per la nuova stagione di Formula 1 è iniziato con la Ferrari già protagonista. L’annuncio

Mancano ancora due mesi e mezzo all’inizio della nuova stagione di Formula 1 e la Ferrari ha ormai quasi ultimato i lavori di sviluppo sulla nuova monoposto. 676 è il nome provvisorio del progetto che darà forma alla vettura su cui Sainz e Leclerc saliranno a bordo per tentare di infastidire la Red Bull e Max Verstappen, veri mattatori del Mondiale 2023, con 21 successi su 22 gare disputate.

Un dominio ai limiti dell’incredibile, questo della scuderia di Milton Keynes, al quale la Rossa e gli altri team tenteranno in tutti i modi di porre rimedio. In tal senso, la Ferrari ha preferito non sbilanciarsi troppo circa le potenzialità della macchina per il 2024, sostenendo soltanto che “sarà per il 95 percento nuova“.

Dunque, se da una parte a Maranello hanno preferito non alimentare le aspettative per non ripetere l’errore dello scorso anno, dall’altro c’è grande curiosità di vedere come sarà la nuova Ferrari. Un’attesa che, per fortuna di tifosi e addetti ai lavori, sta per finire, con il team del Cavallino che ha ufficializzato la data della presentazione.

Ferrari, tutto definito: quando ci sarà la presentazione della nuova monoposto

Proprio a ridosso del Natale, la Ferrari ha infatti annunciato quando svelerà la nuova monoposto che concorrerà nel Mondiale 2024. Il giorno prescelto è il 13 febbraio prossimo, un martedì. La Rossa si è mossa con largo anticipo rispetto agli anni passati diventando anche la prima scuderia ad aver fissato la data dell’unveiling.

Nella nota, non sono poi stati comunicati altri dettagli. Nella stagione passata, Vasseur e compagni avevano tolto i veli dalla macchina il giorno di San Valentino a Fiorano con un evento aperto al pubblico che aveva alimentato le aspettative. Sainz e Leclerc erano scesi in pista mostrando parte del potenziale della SF-23, salvo poi vedersi superare durante il Mondiale dalla Red Bull e dalla Mercedes.

Il terzo posto nel campionato costruttori ha lasciato con l’amaro in bocca tutti i membri della squadra e per questo si spera che in questa stagione ci sia più lotta con Verstappen e Perez. Leclerc ha detto di essere fiducioso in vista dell’anno nuovo dal momento che, come dichiarato anche da Cardile e Vasseur, sarebbero stati eliminati i punti deboli del 2023.

An important date for your diaries… 2O24 loading ⏳ pic.twitter.com/z763D555jJ — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 18, 2023

Tuttavia, lo stesso pilota classe ’97 è consapevole del fatto che, se la Red Bull è riuscita a migliorare ulteriormente la propria monoposto, allora la situazione non cambierà molto. Staremo a vedere. Il primo appuntamento in pista è in programma per fine febbraio (dal 21 al 23) sul tracciato di Sakhir, sede dei test pre-stagionali.